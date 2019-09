ASP-B asevera que no tiene ninguna deuda con la Terminal Portuaria de Arica





La Paz, (ABI).- La Administración de Servicios Portuarios - Bolivia (ASP-B) aseguró el martes que la transferencia de pago efectuada a la cuenta de la Terminal Portuaria Arica (TPA) por concepto de la primera y segunda quincena de agosto de 2019, fue realizada de acuerdo con convenios y actas suscritas y respaldadas con el Estado chileno, incluido el acuerdo XIII Grupo de Libre Tránsito celebrado en octubre 2017, por lo que "no tiene ninguna deuda con esa administración portuaria.



"Se deja en claro que el Gerente Ejecutivo de ASP-B, Lic. David Sánchez Heredia, asistió el día 23 de septiembre de 2019 a las 10:00 y 14:00 (hora chilena) a reuniones en los ambientes de la Empresa Portuaria Arica (EPA), donde propuso que se establezca un plazo para ajustar la propuesta de descuentos toda vez que esta debe ser autorizada por un Directorio y se normalice el despacho de carga de manera inmediata", indicó la ASP-B en un comunicado de prensa.



La ASP-B señaló que el análisis de la propuesta de TPA advierte un servicio adicional nuevo, no consensuado, con un valor de 45 dólares para carga de despacho indirecto.



En ese sentido, indicó que ese elemento debe ser analizado para definir un procedimiento y notificar la faena y el monto quede sin efecto para ASP-B y EPA.



"Se ha recibido la nota Nro. 542 por parte de EPA donde señala un incremento claramente notorio de más del 200%. La nota señala que ASP-B habría efectuado un abono de 115.000 dólares, considerado como no suficiente, y que se aplica nuevo tarifario con un cobro de más de 300.000 dólares", indicó la ASP-B.



La ASP-B aseveró que ese pago, con un incremento de más del 200%, no puede ser aceptado ni tampoco cancelado sin un acuerdo previo con la EPA.



Así, la ASP-B propuso que se deben generar mesas técnicas en Bolivia como en la ciudad de Arica con actores del comercio exterior boliviano, con el fin de evitar la afectación a los representantes de la cadena logística que trabaja en Puerto de Arica.



Por su parte, la Cámara Boliviana de Transportes emitió un voto resolutivo donde se declaró en estado de emergencia ante la falta de atención en el puerto de Arica y dio un plazo de 24 horas para que se declare un cuarto intermedio y se deje pasar a los camiones retenidos en esa terminal marítima chilena, caso contrario tomarán medidas de presión desde las cero horas del jueves.