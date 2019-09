El Partido Demócrata abrió en el Congreso de EEUU el proceso de juicio político contra Donald Trump







24/09/2019 - 19:41:52

Infobae.- La presidenta demócrata de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, anunció este martes la apertura de una investigación que constituye la primera fase de un proceso de destitución contra el mandatario Donald Trump. “Las acciones de la presidencia de Trump revelaron los hechos deshonrosos de traición del presidente a su juramento del cargo, la traición a nuestra seguridad nacional y la traición a la integridad de nuestras elecciones”, dijo Pelosi, al anunciar el inicio del procedimiento.



Los demócratas sospechan que Trump presionó a Zelenskiy para que investigue a la familia Biden, que tuvo intereses en ese país, utilizando la ayuda militar que Estados Unidos presta a Ucrania como medida de presión. De ser cierto, esto constituiría un grave abuso de poder, ya que el presidente de Estados Unidos habría utilizado sus funciones para obtener un beneficio personal. Trump tilda de “ridículas” las declaraciones sobre un eventual proceso de destitución y acusa a los demócratas de blandir esta posibilidad con fines puramente políticos.



“El presidente debe rendir cuentas. Nadie está por encima de la ley”, dijo Pelosi, quien durante meses había sido reacia a intentar juzgar a Trump.



Según cálculos de los medios estadounidenses, 158 de los 235 legisladores demócratas de la Cámara Baja ya han hecho público su apoyo a un posible proceso de juicio político, conocido en EEUU como “impeachment”.



La líder demócrata necesita contar con 218, la mayoría simple, de la Cámara de Representantes para iniciar el procedimiento. No obstante, la mayoría republicana en el Senado, que debe también aprobarlo, supone que la iniciativa no saldría adelante.



varios aspirantes demócratas a la candidatura para la Casa Blanca en 2020, que compiten por la nominación con Biden, han reiterado que es hora de abrir un juicio político contra Trump, como es el caso de las senadoras Elizabeth Warren y Kamala Harris.



La difusión de las transcripciones



Desde Nueva York, Trump modificó su primera versión, en la que negó que bloquease fondos para Ucrania, y confirmó este martes que lo hizo de manera temporal para forzar a países europeos, como Francia y Alemania, a que proporcionasen más fondos a Kiev.



“Estoy en estos momentos en Naciones Unidas representando a nuestro país, pero he autorizado la publicación mañana de la transcripción completa, totalmente desclasificada y sin redactar de mi conversación telefónica con el presidente Zelenski de Ucrania”, escribió.



En una serie de mensajes en su cuenta en la red social Twitter, Trump ha sostenido que "podrá verse que es una llamada muy amistosa y totalmente apropiada". "No hubo presiones y, al contrario que Joe Biden y su hijo, no hubo "quid pro quo"", ha subrayado.



"Esto no es más que una continuación de la mayor y más destructiva caza de brujas de todos los tiempos", ha manifestado el mandatario de Estados Unidos.



“Los demócratas están tan centrados en dañar al Partido Republicano y al presidente que son incapaces de hacer nada a causa de ello, incluida la legislación sobre control de armas, bajar los precios de los medicamentos con prescripción, infraestructuras, etc. ¡Esto es muy malo para nuestro país”, afirmó.