Exjefe del SEBIN: Maduro sabe sobre guerrilla colombiana en Venezuela







24/09/2019 - 19:24:29

VOA.- El general Manuel Ricardo Cristopher Figuera, ex jefe de inteligencia de Venezuela, dice que le entregó personalmente al presidente en disputa, Nicolás Maduro, un informe sobre la presencia de la guerrilla colombiana en Venezuela, en su residencia de Caracas.



El hecho, según lo informó The Washington Post, sucedió en noviembre y el informe, publica el diario, incluiría "actividades de los carteles de la droga colombianos y las bandas criminales que operan en suelo venezolano"



"Le di una carpeta con esto y le dije: Mira, esta es la situación con la guerrilla", dijo el ex jefe de inteligencia, según el medio estadounidense.



El ex director del SEBIN salió de las filas leales a Maduro cuando apoyó una fallida rebelión liderada por el presidente encargado, Juan Guaidó.



Maduro, por su parte, ha negado las denuncias de algunos dirigentes y el gobierno colombiano sobre una cooperación con las guerrillas.



El miércoles, funcionarios colombianos presentarán sus denuncias contra el gobierno de Maduro en la 74 Asamblea General de la ONU, por albergar y apoyar a estos grupos armados.



Las pruebas con fotos y documentos publicados por una revista colombiana y que, según se ha informado, se tomaron en Venezuela, pudieran evidenciar los nexos entre Maduro y el gobierno de Maduro con estos grupos.