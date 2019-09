Bolivianos protestan en puertas de la ONU contra Evo







24/09/2019 - 13:39:29

Página Siete.- Residentes bolivianos protestaron hace instantes en puertas de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, en rechazo a las declaraciones vertidas ayer por el presidente, Evo Morales, quien señaló que la respuesta a los incendios en la Chiquitania fue "rápida y efectiva".



Con banderas, gritos y carteles, varios ciudadanos y activistas bolivianos exigieron además una pronta declaratoria de desastre nacional con respecto a los incendios que continúan por más de dos meses en el departamento de Santa Cruz.



La activista del movimiento ciudadano Ríos de Pie, Jhanise Vaca, consideró que no existe ayuda por parte del gobierno y que al no declarar desastre nacional, las donaciones que llegan del exterior no pueden ingresar para beneficio de los damnificados.



"Hemos estado trabajando con muchísimas personas que se están esforzando por apagar los fuegos en la Chiquitania, pero simplemente no hay ayuda del gobierno (...). No se declara desastre nacional, las donaciones que quedan en la Aduana no pueden pasar", manifestó.



La activista de Ríos de Pie señaló al presidente Morales como responsable directo de los incendios tras la aprobación del DS 3973, que autoriza la ampliación de la frontera agrícola en beneficio del sector ganadero y agroindustrial del país.



Ayer, durante su disertación en el 74 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, el presidente Morales aseguró a la comunidad internacional que la labor de mitigación de los incendios que afectan al departamento de Santa Cruz ha sido "rápida y efectiva".



El Mandatario acusó al capitalismo como el principal responsable de los desastres naturales en el planeta y consideró que uno de los compromisos para salvar a la madre tierra es la "no mercantilización" de los bosques.



Entre tanto, los que afectan a la Chiquitania ya por más de dos meses ha consumido al menos tres millones de hectáreas y más de 200 millones de especies de flora y fauna han sido afectadas a causa del fuego que no amaina en Santa Cruz.