Consejero Michel dice que se reserva si cumplirá con renunciar como había anunciado







24/09/2019 - 13:37:19

Erbol.- El consejero de la Magistratura, Omar Michel, manifestó este martes que se “reserva” la decisión de si cumplirá con renunciar al cargo, como había anunciado tras ser implicado en un esquema de corrupción en la justicia.



El pasado 30 de agosto, Michel dijo que presentaría su renuncia tras sus vacaciones, debido a que sufría “chantaje” y “acoso político” después de la revelación de audios que lo implican en presuntas irregularidades.



Este martes, tras las insistentes preguntas de periodistas respecto a que si cumplirá su palabra de renunciar, la autoridad del Órgano Judicial evadió dar una respuesta clara y se limitó a decir que lo decidirá tras su vacación.



“Yo había anunciado mi renuncia por tanta maldad, tantos ataques, tanta conspiración y bajo mucha presión, sobre todo de mi familia, el llanto de mis hijos, de mis hermanas, de mis hermanos, de mi propio padre que tiene 86 años prácticamente. Pero, al día siguiente después de que anuncié esta renuncia irrevocable, la reacción política ha señalado que habría confesado mi culpa. Miren, yo no me estoy agarrando del cargo. Esa decisión constitucional y legal (de renunciar) la voy a asumir en su determinado momento, pero mientras tanto ahora sigo de vacaciones”, explicó.



“Mire, eso es algo que yo me reservo para su momento”, acotó Michel, ante las insistentes preguntas acerca de si renunciará.



De pronto, indicó que su vacación era hasta el 27 de septiembre, pero amplió hasta el 13 de octubre.



Michel hizo esa declaración en la Asamblea Legislativa, a donde se presentó para prestar declaración por la investigacion que se lleva en su contra.



El Consejero, elegido por voto en 2017, está bajo sospecha porque en distintos audios se escucha a su hermano, Juan Michel, hablar sobre manipulación de un proceso a un presunto feminicida y cuoteo en la designación de jueces.



En el primer caso, se alzó el nombre de Omar Michel para forzar a una juez a que libere a un presunto feminicida y, en el otro, el hermano del Consejero aseveró que la designación de jueces se cuoteaba a mitades con el Tribunal Supremo de Justicia.



Omar Michel aseguró que es inocente y que los audios son armados.