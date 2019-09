Samuel estima que su apoyo sumará al menos 4% a Mesa o mucho más







24/09/2019 - 13:31:43

Erbol.- El líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, sostuvo este martes, que de acuerdo con estimaciones, su apoyo a Carlos Mesa sumaría 4 puntos porcentuales o “mucho más” al caudal electoral de Comunidad Ciudadana.



Explicó que, con la decisión de apoyar a Mesa, los ciudadanos que pensaban votar por Unidad Nacional ahora apoyarían a Comunidad Ciudadana, pero además indecisos podrían inclinarse por dar su voto al expresidente.



“De acuerdo a las estimaciones, el piso sería de alrededor de 4 puntos, o sea lo menos que se contribuya. Y, dependiendo la reacción de los indecisos o de gente que pensaba votar por un candidato que va a cambiar de opinión, puede ser de mucho más, pero eso solamente lo vamos a sabe el 20 de octubre”, dijo Samuel en entrevista con ERBOL.



Doria Medina y UN anunciaron el lunes que apoyarán a Mesa. Samuel señaló que, según una evaluación que se hizo en las redes sociales, la reacción fue en 90% positiva a esa decisión.



Ratificó que, más allá de las personas, considera que apoyar a Carlos Mesa es la “la mejor manera de salvar al democracia”, puesto que tiene posibilidades de ganarle a Evo Morales en las Elecciones.



Recalcó que la el apoyo a Mesa es incondicional y que a Unidad Nacional no le interesan “pegas” ni “cuoteo”, sin embargo, espera que Comunidad Ciudadana tenga una actitud recíproca hacia UN de cara a las Elecciones Subnacionales de 2020.



Mensaje a Ortiz



Doria Medina se dirigió a Óscar Ortiz y otros candidatos que no tienen oportunidad de ganar las elecciones, y les dijo que piensen en recuperar la democracia.



“Ojalá que Óscar Ortiz y otros candidatos que no tienen ningún chance en esta elección piensen en lo importante que es que recuperemos la democracia”, manifestó.