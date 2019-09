Marchistas a Romero: Nos resbala lo que diga el ministro de Gobierno







24/09/2019 - 13:26:19

El Deber.- El ministro de Gobierno, Carlos Romero, atribuyó en las últimas horas a la Gobernación de Santa Cruz y a políticos que "fugaron" del país el financiamiento de la X marcha indígena, que reclama la declaratoria de desastre nacional por el incendio forestal en la Chiquitania y la abrogación de normas que avalan el chaqueo y la quema en zonas forestales. La institución cruceña y los marchistas negaron las acusaciones.



"La supuesta marcha indígena no es una marcha de la Cidob (Confederación de los Pueblos Indígenas), ni del pueblo chiquitano, no están ahí los dirigentes verdaderos, ni las organizaciones verdaderas, son un grupo de personas con auspicio y bajo dirección política de la Gobernación", dijo la autoridad en conferencia de prensa.



La movilización, que cumple ocho días y que partió de San Rafael a San Pablo, niega que reciba recursos por parte de organismos extranjeros o actores políticos, recordándole a Romero que en su momento fue asesor de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob).



"Para nosotros, para los pueblos indígenas que hemos iniciado la X marcha, nos resbala lo que diga el ministro de Gobierno, Carlos Romero, porque él ha sido nuestro asesor en su momento, antes que suma un cargo político. Nosotros hemos aprendido que lo primero que debemos hacer es no permitir injerencia política, partidaria y además defender siempre nuestros derechos y nuestro territorio", dijo Lázaro Tacó, uno de sus representantes.



Mientras que, desde la Gobernación, Vladimir Peña, secretario de gobierno, reprochó las afirmaciones del ministro de Gobierno. "Me parece grave ver estos síntomas de incapacidad reflexiva del Gobierno ante una interpelación que no solo es de los indígenas, de la Gobernación, de los cruceños sino también de una gran mayoría del pueblo boliviano que pide la declaratoria de desastre nacional por lo que sucede con la Chiquitania y la incapacidad del Gobierno".



Agregó que "ante la falta de solución, de respuesta, el Gobierno nacional acude a la estigmatización, a la acusación falsa, como sucedió con Chaparina, cuidado que el Gobierno esté armando un escenario para reprimir nuevamente a los pueblos indígenas a los que no le puede dar respuesta".



El secretario de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña, en entrevista con EL DEBER Radio



Romero también deploró la movilización que existirá en esta jornada en Nueva York, Estados Unidos (EEUU), donde se aguarda la intervención del presidente Evo Morales ante la Asamblea General de la ONU, donde, en un foro, ayer dijo que se actuó rápido y que se vence la batalla ante los incendios en la Chiquitania.