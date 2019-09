Trump a migrantes: No paguen a los contrabandistas, no paguen a los coyotes





24/09/2019 - 12:54:14

VOA.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió sus políticas migratorias el martes durante su discurso en el debate general de la 74 Asamblea anual de las Naciones Unidas, en la que indicó además que su país busca "justicia" en la situación comercial con China y que "reforzará" las sanciones contra Irán.



En un discurso en el que abordó temas de política exterior respecto a países como China, Irán, Corea del Norte y Venezuela, Trump señaló la migración sin control y la debilidad de los controles fronterizos amenazan la soberanía y la seguridad de todas las naciones.



Al dirigirse a líderes del mundo se refirió a lo que llamó una "industria artesanal creciente" de activistas extremistas que promueven las fronteras abiertas.



Frenar el flujo migratorio hacia su país ha sido clave para Trump desde su campaña presidencial en 2016. El martes dijo que los que defienden la inmigración irregular están amenazando los derechos humanos bajo cubierta de promover la justicia social.



Dijo que que esas políticas no son justas sino "crueles y malignas".



"No paguen a los contrabandistas, no paguen a los coyotes", dijo Trump a los migrantes y les advirtió que no entrarán al país.



Trump dijo ante líderes mundiales en Nueva York que espera llegar a un acuerdo comercial con China.



"Queremos aliados, no adversarios. Solo los más valientes pueden optar por la paz", dijo.



Muchas cosas están en juego en todo el mundo, dijo Trump en su discurso en la ONU.



"Si quieren democracia tiene que mantener su soberanía y si quieren paz tiene que amar a su nación", dijo Trump a los líderes del planeta el martes.



"El futuro no pertenece a los globalizadores, sino a los patriotas. El futuro es de los que rindan tributo a las diferencias", afirmó.



Defendió el derecho "a la libertad, la independincia y el libre gobierno".



También el martes, Trump criticó a la Organización Mundial de Comercio por lo que catalogó como un tratamiento preferencial a China a pesar de la magnitud de su economía.



A la vez dijo que el organismo necesita una reforma crucial y que su país exigirá los cambios.



Reiteró la idea de que EE.UU. no volverá a permitir que otros países se aprovechen ni de su país ni del sistema de comercio internacional.