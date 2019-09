Nuevas sanciones de EE.UU. al transporte de petróleo de Venezuela a Cuba







24/09/2019 - 12:46:53

RT.- El Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció este martes la inclusión en la lista de los llamados Nacionales Designados Especialmente (SDN, por siglas en inglés) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de embarcaciones y entidades encargadas del transporte de petróleo de Venezuela a Cuba.



"EE.UU. continúa tomando medidas enérgicas contra el antiguo régimen ilegítimo de (Nicolás) Maduro y los malignos actores extranjeros que lo apoyan. Los benefactores cubanos de Maduro proporcionan un salvavidas al régimen y habilitan su aparato represivo de seguridad e inteligencia", dijo el secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin, según una nota de ese organismo.



"El petróleo de Venezuela pertenece al pueblo venezolano, y no debe usarse como una herramienta de negociación para apuntalar a los dictadores y prolongar la usurpación de la democracia venezolana", añadió Mnuchin.



Las entidades y buques afectados



En el listado se han agregado cuatro entidades:



Bluelane Overseas SA, con registro en Panamá.

Caroil Transport Marine LTD, con registro en Chipre.

Tovase Development Corp., con sede en Panamá.

Trocana World INC., también registrada en Panamá.



Además, se han incluido cuatro buques de bandera panameña:



Carlota C., tanquero de productos químicos, vinculado a Caroil Transport Marine LTD.

Giralt, tanquero petrolero, vinculado a Bluelane Overseas SA.

Petion, tanquero de productos petroleros, vinculado a Caroil Transport Marine LTD y a Trocana World INC.

Sandino, tanquero de productos químicos, vinculado a Caroil Transport Marine LTD y a Tovase Development Corp.



El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. EE.UU. impone sanciones a 16 empresas vinculadas a Venezuela



Con la medida adoptada este martes, a estas entidades y buques le serán bloqueados por la OFAC todos los bienes e intereses de su propiedad, así como cualquier entidad de la que sea accionista en EE.UU. También, se le prohíbe a los estadounidenses cualquier trato con las propiedades sancionadas.



Este tipo de sanciones, especialmente hacia el sector petrolero venezolano, han sido recurrentes desde enero pasado, cuando Washington reconoció al diputado Juan Guaidó como "presidente encargado" del país suramericano.



A principios de julio, EE.UU. sancionó a la compañía estatal cubana Cubametales.



Levantamiento de sanciones



En el mismo comunicado de este martes, el Departamento de Tesoro anunció el levantamiento de sanciones a otras entidades y buques, también vinculadas con Venezuela, que habían sido sancionados entre enero y mayo de este año:



Serenity Maritime Limited.

Lima Shipping Corporation.

New Hellas, tanquero petrolero.

Leon Dias, buque de transporte de productos químicos y petroleros.



También, se levantó el bloqueo sobre la aeronave N133JA, que había sido sancionada en enero pasado, sobre la que tenía intereses Gustavo Adolfo Perdomo Rosales, cuñado y presunto socio de Raúl Gorrín Belisario, acusado por la Fiscalía Federal de Florida en agosto de 2018 por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, por soborno y por lavado de dinero por un total de más de 1.000 millones de dólares.