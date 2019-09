Brasileña gana el premio Jóvenes Campeones de la Tierra







24/09/2019 - 12:29:58

Agencia Brasil.- Un sistema de filtrado para purificar el agua exclusivamente con energía solar llevó a la empresaria brasileña Anna Luisa Beserra, de 21 años, a ganar el Premio Campeones de la Tierra, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el Medio Ambiente. Es la primera vez que un brasileño gana el premio.



La idea del proyecto, llamado Aqualuz, surgió cuando Beserra todavía era estudiante de secundaria y vio un cartel del Premio Joven Científico, del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, que tiene una categoría dedicada a ese nivel de enseñanza. El tema de aquel año era: Agua: Los retos de la sociedad. "Quería pensar en un proyecto que pudiera resolver los mayores problemas de la región semiárida", señaló Beserra.



En aquel entonces, la estudiante compitió, pero no pudo ganar. Más tarde, cuando fue admitida para estudiar biotecnología en la Universidad Federal de Bahia (noreste), decidió buscar formas de sacar la idea del papel. "Empecé a considerar el espíritu emprendedor y el potencial detrás de la idea."



Proyecto Aqualuz



Así es como funciona Aqualuz: Un sistema de filtrado purifica el agua de lluvia recogida en las cisternas de las zonas rurales por medio de la luz solar y un medidor cambia de color para indicar cuando el consumo es seguro. El agua se desinfecta sin el uso de sustancias químicas, como el cloro.



El aparato es una invención de bajo costo, fácil de usar y puede durar hasta 20 años. Aunque sólo ha sido probado en Brasil, el sistema puede ser utilizado en varios países. Aqualuz ha llevado agua potable a 265 personas y está previsto que alcance otras 700 este año, según ONU News.



"Yo diría que el primer paso es empezar. Muchas personas tienen ideas, pero no pasan a la ejecución. Un factor que hace que la gente se dé por vencida es que no creen que vaya a funcionar. Esto es muy natural, Aqualuz está en la versión 10, lo que significa que hemos cometido al menos nueve errores para alcanzar un modelo funcional", dijo Anna Luisa.



Fomento del espíritu empresarial



El Premio Jóvenes Campeones de la Tierra de las Naciones Unidas se entregará a Beserra y a otros seis ganadores en Nueva York este martes, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas.



Creado en 2017, el premio está dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años. Este año, cada beneficiario recibirá US$ 15 mil como financiamiento para invertir en su proyecto y US$ 9 mil para gastos con comunicación y marketing, además de tutorías e invitaciones a eventos globales.



Es la primera vez que Brasil destaca en la competición. En 2019, de casi mil solicitudes presentadas de todo el mundo, 158 son de Brasil. Además de Beserra, tres chicas brasileñas se encuentran entre las 35 finalistas mundiales.



Denise Hamú, representante de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en Brasil, dijo que el objetivo es alentar a los jóvenes a idear proyectos ambientales innovadores. "Los jóvenes pueden ver a menudo problemas que son invisibles para todos los demás. Los cambios no tienen por qué ser complicados. Una idea simple puede ser el camino hacia soluciones impresionantes", argumentó.