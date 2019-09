Ministra brasileña ve distorsiones en relación entre agricultura y deforestación







24/09/2019 - 12:25:29

Agencia Brasil.- "La asociación que hacen los países entre la producción de alimentos en Brasil, la deforestación y los incendios forestales en la Amazonia está plagada de conceptos erróneos", dijo la ministra de Agricultura, Tereza Cristina, a ejecutivos y autoridades locales durante un seminario sobre comercio e inversión en Brasil, que tuvo lugar en la Cámara de Comercio Árabe-Brasileña en Dubái, Emiratos Árabes. "El problema en la Amazonia existe y está siendo abordado con la máxima seriedad, como pude comprobar en una reciente visita a la región", agregó.



Suministro



Tereza Cristina señaló que Brasil ha desarrollado políticas y herramientas para proteger el medioambiente e impulsar la productividad y la calidad de los agronegocios. Señaló que la preservación del medioambiente es una preocupación no sólo del gobierno brasileño, sino también de los productores rurales.



Al hablar de las oportunidades comerciales entre Brasil y los Emiratos Árabes, la ministra también dijo que el potencial para el comercio y la inversión es enorme y debe ser reforzado. "Hay oportunidades a lo largo de la cadena de producción agrícola: suministros, maquinaria, producción, procesamiento, almacenamiento, distribución, transporte, investigación, tecnología e innovación".



La ministra también mencionó proyectos de infraestructura que podrían recibir financiamiento del exterior, como ferrocarriles y carreteras, así como oportunidades de inversión en sectores productivos como silvicultura, productos lácteos, acuicultura y horticulturade. "Es para expandir la presencia brasileña en el mercado global y descubrir oportunidades de inversión para los socios estratégicos que he intensificado mis compromisos internacionales", dijo.



Estatus sanitario



Tereza Cristina mencionó los esfuerzos conjuntos del gobierno con los productores en la elaboración de programas de control, lo que explica los altos niveles sanitarios y el hecho de que Brasil nunca ha reportado casos de gripe aviar, tiene un riesgo muy bajo de vaca loca, y ha logrado avances en la erradicación de la fiebre aftosa.



Según datos oficiales, el comercio entre Brasil y los Emiratos Árabes asciende a US$ 2.500 millones, casi la mitad de los cuales son productos agrícolas. El pollo, el azúcar y la carne de res representan el 77% de todo lo que Brasil exporta a los Emiratos Árabes Unidos.