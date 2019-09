Bolsonaro: Es una falacia decir que la Amazonia es patrimonio de la Humanidad y un pulmón del mundo

24/09/2019 - 11:50:49



RT.- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró este martes en su discurso como jefe de Estado en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York (EE.UU.) que es "una falacia" decir que la Amazonia "es patrimonio de la Humanidad y un pulmón del mundo".



"Haciendo uso de esas falacias algunos países, en lugar de ayudar, basándose en las mentiras de los medios se portaron de manera irrespetuosa y con espíritu colonialista. Cuestionaron aquello que es lo más sagrado para nosotros, nuestra soberanía", aseveró durante su discurso de inauguración de la asamblea, que desde 1955 es tradición que lo pronuncie el presidente de Brasil.



"Los ataques sensacionalistas que hemos padecido por buena parte de los medios internacionales por la Amazonia ha instigado nuestro sentimiento patriota", comentó el mandatario, quien añadió que "el fuego no está devastando ni consumiendo la Amazonia, como dicen los medios".



"Uno de estos países en la reunión del G7 sugirió poner sanciones a Brasil sin escucharnos. Estoy agradecido a los países que se opusieron a esta propuesta absurda", destacó Bolsonaro, mientras agradeció el apoyo de su homólogo Donald Trump durante la crisis de los incendios.



El discurso de este año por parte de Brasil ha sido especialmente importante, porque se produce tras la crisis desatada en agosto por el aumento de los incendios en la selva tropical. El mandatario llegó a enfrentarse con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien planteó la opción de una internacionalización de la Amazonia.



"Mi gobierno se ha comprometido con la defensa medioambiental y el desarrollo sostenible. Brasil es uno de los países más ricos en biodiversidad y recursos minerales y somos uno de los países que más protege su medio ambiente", agregó el ultraderechista.



Bolsonaro, que dejó claro que no se ampliarán los territorios indígenas, aseguró que aquellos que "atacan" al gigante latinoamericano no les preocupan "los indígenas como seres humanos, sino las riquezas de las reservas".

Cuba y Venezuela



"Me dirijo ante ustedes para presentarles un Brasil nuevo que se ha zafado del socialismo", señaló Bolsonaro en un discurso en el que realizó fuertes críticas contra Cuba y Venezuela, países que calificó de "dictaduras" y de los que dijo que deben de ser "derrotados".



"En Venezuela hay 60.000 agentes cubanos que controlan y se mezclan en todos los ámbitos. Venezuela era un país democrático, pero ahora padece la crueldad del socialismo. Todo el mundo es pobre, no tienen libertad", destacó.



El mandatario arremetió también contra el programa "Más Médicos", con el que Cuba enviaba a profesionales de la isla a Brasil. La Habana abandonó este año el programa por la imposición de "medidas inaceptables" por parte de Bolsonaro.



Durante el discurso de Bolsonaro, la delegación cubana se ausentó de la sala. El ministro cubano de Asuntos Exteriores, Bruno Rodriguez, calificó de "calumnias" las palabras del mandatario brasileño.



"Rechazo enérgicamente las calumnias de Bolsonaro sobre Cuba y la cooperación médica internacional. Delira y añora los tiempos de la dictadura militar. Debería ocuparse de la corrupción en su sistema de justicia, gobierno y familia. Es el líder del incremento de la desigualdad en Brasil", escribió desde Nueva York en su cuenta de Twitter.