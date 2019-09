Puerto de Arica aumenta descuento tarifario por servicios a carga boliviana, pero ASP-B no suscribe propuesta





23/09/2019 - 21:52:47

Chile.- La Empresa Portuaria Arica (EPA) informó que hoy junto al concesionario TPA, concretaron la reunión urgente solicitada por la Administración de Servicios Portuarios–Bolivia (ASP-B).



En dicho encuentro participaron el gerente general y la presidenta de la EPA, Rodrigo Pinto y Loreto Seguel; el gerente general de TPA, Diego Bulnes; el gerente ejecutivo de la ASP-B, David Sánchez, además de ejecutivos de las tres entidades.



En un esfuerzo por alcanzar un acuerdo con ASP-B, el gerente general de la EPA informó que se trabajó y se presentó una nueva propuesta de descuento solicitada por ASP-B, alcanzando un 38%. Al respecto Pinto señaló que “lamentamos que pese a todo el esfuerzo realizado, ASP-B no haya suscrito esta nueva propuesta”.



Sobre este mismo punto, Pinto indicó que además del descuento de un 38%, su aplicación se haría en forma retroactiva al 5 de agosto, fecha en que comenzó a regir el Manual de Servicios del Puerto de Arica.



El gerente general de la EPA manifestó que “extrañamente y pese a la urgencia con que ASP-B nos pidió esta reunión, finalmente nos expresó que carecía de mandato para alcanzar acuerdos”.



Sin perjuicio de ello, Pinto afirmó que el planteamiento expuesto a ASP-B, se mantendrá vigente, hasta el miércoles 25 de septiembre al mediodía.



Asimismo, otro aspecto que el máximo ejecutivo señaló fue que “hay un hecho que nos sorprendió profundamente, y es que luego de acordar con ASP-B reanudar la reunión a las 17.00 horas, su gerente ejecutivo David Sánchez no se presentó a la reunión, ya que abandonó el puerto intempestivamente, sin avisar a las demás partes”.



Deuda por servicios



Por otro lado, el gerente general de la EPA recordó a ASP-B que aún mantiene impaga la deuda por los servicios facturados correspondientes al período del 5 al 15 de agosto.



“En rigor, ASP-B sólo ha abonado un tercio de la deuda que hoy está en mora. Llama la atención que ASP-B indicó que no tenía presupuesto para pagar el monto que adeuda al concesionario. Ello pese a que es de público conocimiento que sus clientes pagaron anticipadamente los servicios”, expuso Pinto.



Frente a este escenario, el máximo ejecutivo de EPA aseguró que “se mantendrá la medida de cobro anticipado. Esta situación es de exclusiva responsabilidad de ASP-B”.



Por último, Pinto expresó que “nuestra disposición a dialogar sigue en pie y así lo demostramos en esta segunda reunión. El comercio exterior boliviano es relevante para el Puerto de Arica. Creemos importante hacer un llamado para suscribir los descuentos y así evitar perjuicios al comercio exterior de Bolivia”.