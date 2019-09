Así quedó conformado el Equipo Ideal de los premios The Best





23/09/2019 - 21:36:05

Infobae.- Finalmente se entregaron los premios The Best, galardón que otorga la FIFA a los mejores de la temporada y una de las categorías favoritas es la del Equipo Ideal, que surge por el voto de 23 mil futbolistas profesionales afiliados al sindicato FIFpro.



Este año hubo algunas sorpresas, como la presencia de Sergio Ramos y Marcelo en la defensa, a pesar de que el Real Madrid tuvo una mala campaña. Luka Modric, que había sido elegido como el mejor de todos el año pasado, también fue incluido en el equipo.



El arco está defendido por Alisson Becker, una de las grandes figuras del Liverpool campeón de la Champions League y de Brasil, ganador de la Copa América. Incluso, también se había quedado con el premio al mejor portero, al superar en la terna a Ederson Moraes, del Manchester City, y a André Ter Stegen, del Barcelona.



La línea de cuatro defensores la completan dos holandeses: Matthijs de Ligt, una de las estrellas del Ajax semifinalista de la Champions League que ahora viste la camiseta del Barcelona y Virgil van Dijk, la gran figura del Liverpool, que estuvo nominado a mejor jugador del planeta y que la UEFA ya escogió como el mejor de la temporada.



En el mediocampo se destacan Frenkie De Jong, cerebro del Ajax y ahora incorporado al Barcelona, el ya mencionado Modric y Eden Hazard. El belga llevó al Chelsea a ganar la Europa League y su extraordinario rendimiento le permitió ser fichado por el Real Madrid.



Por último, la delantera está conformada por tres goleadores imparables. Como sucede hace más de 10 años, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo están en la parte alta y en esta ocasión figuran acompañados por Kylian Mbappé, al igual que lo que sucedió en 2018.



En la comparativa con el Equipo Ideal de la temporada 2017/18, Alisson reemplazó a De Gea, Dani Alves; Raphael Varane perdieron su lugar en la defensa, por De Ligt y Van Dijk; y De Jong le ganó el puesto a N"Golo Kanté.



Vale remarcar que los futbolistas son evaluados por sus actuaciones en la temporada 2018/19, por lo que aquellos que fueron transferidos en el último mercado de pases no figuran como futbolistas de sus nuevos clubes, sino de los anteriores. De esta manera, el Real Madrid es equipo con más representados, con tres presencias (Ramos, Modric y Marcelo), aunque hoy en día Eden Hazard también es parte del plantel.



Si se analiza por liga, cuatro juegan en España, tres en la Premier Legaue, dos en la Eredivise, uno en la Serie A y otro en la Ligue 1. Con respecto a las nacionalidades, Europa se impone con ocho, mientras que los restantes son sudamericanos. Además, Holanda cuenta con tres presencia y supera al resto de los países.