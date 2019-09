Messi, ganador del premio The Best 2019 de la FIFA





23/09/2019 - 21:34:01

RT.- El futbolista argentino Lionel Messi ha sido galardonado este lunes como el Mejor Futbolista de la FIFA de la temporada pasada.



En la gala celebrada en el Teatro de la Scala en Milán, el argentino superó en las votaciones al holandés Virgil Van Dijk y al portugués Cristiano Ronaldo, que completaron el podio del 2019.



Es la primera vez que el argentino gana este galardón. Las dos primeras ediciones se las llevó Cristiano Ronaldo, mientras el año pasado el croata Luka Modric obtuvo el premio "The Best" de la FIFA.



En su intervención, Messi dijo estar agradecido por este reconocimiento, pero subrayó que para él los "premios individuales son secundarios", y que "primero está lo colectivo".