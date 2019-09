La reacción de la mejor jugadora del mundo cuando Messi pasó caminando a su lado en la gala de The Best





23/09/2019 - 21:32:15

Infobae.- La gala de The Best se desarrolló en Milán y fue transmitida para todo el mundo por streaming. Allí, varias personalidades del mundo del fútbol se reunieron para galardonar a los mejores de la temporada 2018/2019.



Pese a que en la ceremonia se hicieron presentes leyendas del pasado como el brasileño Ronaldo, Javier Zanetti y Samuel Eto"o o las del presente como Luka Modric, Sergio Ramos, Marcelo o Kylian Mbappe, entre otras, no hay dudas de que todos los flashes y miradas apuntaron a Lionel Messi, quien terminó siendo el ganador del premio a mejor jugador y de esta manera sumó su sexto galardón individual como el mejor del mundo, récord absoluto.



La devoción que había por la Pulga en el lugar bien quedó representada en una acción que se desarrolló en la alfombra roja, durante la previa de la gala. Allí se encontraba Megan Rapinoe brindando una entrevista junto a su compatriota Alex Morgan.



En ese momento, la periodista decidió consultarles a las dos estrellas acerca de quién pensaban que recibiría el premio al mejor jugador masculino y, cuando Morgan estaba por contestar, justo pasó por detrás el argentino del Barcelona. Fue ahí que tanto la cronista como las dos futbolistas quedaron en silencio, solo voltearon para mirar a Messi, que estaba posando para las cámaras. "Oh, ahí pasa Messi, justo iba a elegirlo a él", atinó a decir Rapinoe, entre risas.



Sin embargo, ambas chicas pensaron su respuesta y se inclinaron por el defensor holandés Virgil van Dijk. "Creo que un campeón del mundo debe ganar, así que lo elijo a Virgil", explicó Morgan, refiriéndose al título de Champions League con el Liverpool. "Mmm, sí, pienso que Virgil, solo por curiosidad", añadió Rapinoe.



Sin embargo, la periodista no quiso pasar por alto el momento vivido al aire y con Messi como protagonista:



—Messi acaba de pasarnos por al lado…



—Sí, hizo mucho ruido —dijo Morgan—.



—¿No fue una locura?



—Sí, fue un momento increíble —se despachó Rapinoe—.



Rapinoe y Morgan fueron ternadas junto a la inglesa Lucy Bronze para el premio a mejor jugadora, galardón que le fue entregado a Rapinoe al final de la velada.