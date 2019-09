Jennifer Lopez mostró imágenes inéditas de su protagónico stripper en Hustlers







23/09/2019 - 21:21:03

Infobae.- Su nueva película, Hustlers, tuvo un gran estreno en los cines de EEUU y para celebrar Jennifer Lopez compartió imágenes inéditas de ella convirtiéndose en una stripper. Un papel que podría representar a JLo su primera nominación en los próximos premios Oscar.



La "Diva del Brox", de 50 años, luce sensacional en las nuevas fotografías detrás de escena tomadas en el set de la nueva película con un elenco completamente femenino.



Con muy poca ropa la estrella muestra su tonificado cuerpo mientras demuestra sus habilidades para efectuar sensuales piruetas sobre el escenario, mientras que en otro momento del video es capturada "coqueteando" con la superestrella del R&B Usher.



La estrella del cine y la música se preparó a la perfección para la filmación de este película tomando clases de poledance con profesiones en este tipo de perfomance.



Lopez protagoniza junto a Constance Wu, Julia Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart, Lizzo y Cardi B.



La semana pasada la película fue censurada en Malasia. Así lo dieron a conocer las autoridades del país e indicaron que tiene "contenido obsceno" no apto para la audiencia de ese país, ya que cuenta con imágenes relacionadas con bailes eróticos.



La historia de Hustlers trata de cómo varias bailarinas de Nueva York sacaron provecho de los empresarios ricos durante la crisis financiera. Está basada en una historia real que fue publicada por la revista New York Magazine titulada "The Hustlers at Scores".



El gesto de Tom Hanks que se volvió viral



La semana pasada se generó gran controversia por un accionar de Hanks hacia JLO, que fue calificado como descortés y de mal gusto por parte de los seguidores de la "Diva del Bronx".



Durante un evento en el marco del Festival de Cine de Toronto, JLo realizaba una serie de fotos con el elenco de Hustlers, cuando vio al ganador del Oscar ingresar al lugar y comenzó a llamarlo para que se acercara hasta ella. Como se ven en las imágenes, Hanks no lo dudó.



La cantante y actriz latina se encontraba acompañada de sus colegas Constance Wu, Julia Stiles, Keke Palmer y de la directora Lorena Scafaria cuando vivió la incómoda situación.



Hanks procedió a saludar primero a Julia Stiles y luego al resto de sus colegas una a una con un beso en la mejilla, pero cuando llegó el turno de la cantante, luego de darle un beso, se limpió el rostro rápidamente, un desaire que no tuvo con las otras actrices presentes.



El protagonista de películas como Atrápame si puedes o El náufrago fue calificado de "grosero" y "descortés" por parte de los fans de Lopez. No obstante, otros lo defendieron y señalaron que Hanks solo se limpió para sacarse el maquillaje.