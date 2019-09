El universitario más joven del mundo sufre acoso por parte de profesores de la UNAM







23/09/2019 - 20:58:09

RT.- Un niño de 13 años que cursa bioquímica y energía molecular en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde es el estudiante más joven, obtuvo el amparo de un juez federal que determinó que hay acoso por parte de dos profesores de la Facultad de Ciencias de la institución contra el menor, y pidió reparar el daño.



Los hechos se remontan a agosto de 2018, cuando el padre de Carlos Santamaría Díaz denunció que su hijo estaba siendo víctima de acoso y difamación, apenas 14 días después de haber iniciado el curso en la máxima casa de estudios de México, que lo aceptó como el alumno más joven en ingresar para estudiar licenciatura.



Fabián Santamaría Plascencia, padre del menor, denunció que su hijo recibía notas injustas en la materia de álgebra por ser un niño y que se había emprendido una campaña en redes sociales en su contra, impulsada por el profesor de Biología, cuestionando la capacidad del joven para ser parte de la UNAM.



Así, el 10 de septiembre 2018, Fabián Santamaría Plascencia interpuso el amparo 42/2019 para denunciar el acoso contra Carlos y demanda la protección de los derechos de su hijo.



"Los niños no van a la universidad"



Carlos Santamaría inició el primer semestre de la licenciatura de Física Biomédica en la UNAM el 6 de agosto de 2018 y, con base en sus declaraciones, durante ese lapso recibió notas inmerecidas en la materia de Álgebra.



"Todo el semestre se me habían venido dando calificaciones injustas, (en la materia de Álgebra) y digo, "bueno no quiero sacar esa calificación, voy a hacer el examen final". Y me ponen cero. Entonces hago la segunda vuelta y me ponen el mismo examen en el que saqué cero, y pregunto en qué me equivoque, por qué saqué cero, entonces (la suplente del profesor titular) empezó a decirme que yo no tenía por qué estar ahí, que porque era un niño y que los niños no van a la universidad", narró Carlos a un medio local.



Un año después, el pasado 22 de agosto, el séptimo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito otorgó un amparo a Carlos en el que ordena a las autoridades universitarias a implementar medidas de protección para garantizar un óptimo desarrollo académico del menor y su pleno derecho a la educación.



También apunta que la directora de la Facultad de Ciencias, Catalina Elizabeth Stern Forgach, como autoridad responsable deberá informar al rector de la UNAM y al Consejo Universitario para que se garantice la plena inclusión de Carlos en la comunidad universitaria en un ambiente sin violencia.



Hasta ahora, la Facultad de Ciencias solo ha amonestado al profesor de la coordinación de Biología y emitido una sanción administrativa a la ayudante del profesor de Álgebra.



El estudiante universitario más joven del mundo



Con tan solo 9 años, Carlos Santamaría Díaz entró a estudiar química analítica en la UNAM. Aprendió a leer a los 3 años, gracias a un juego de letras que le regalaron en una Navidad.



Su deseo de entender la composición del universo y la naturaleza lo hizo adentrarse en el mundo de la química de manera autodidacta.



"De grande no sé qué hacer, ya será cuando sea el momento de decidirlo", dijo el joven genio a RT en entrevista.

Niño mexicano de 9 años que cursa bioquímica y energía molecular en la UNAM habla con RT Niño mexicano de 9 años que cursa bioquímica y energía molecular en la UNAM habla con RT



Ni sus padres, ni el mismo Carlos, pueden explicar de dónde provino su interés por la ciencia, pero un día fue muy evidente. "Nos dimos cuenta de que cuando estudiaba química, sábados, domingos, vacaciones, en su tiempo libre, pues era su fascinación. Le dabas un libro para colorear y lo llenaba de fórmulas químicas, le pedías que hiciera una tarjeta de regalo para el día de las madres y la llenaba de fórmulas químicas", recordó su padre Fabián Santamaría Plascencia, en entrevista con este medio.



Sus padres decidieron que no siguiera en un modelo de escuela tradicional y lo inscribieron en un programa de educación en línea que tiene la Comunidad Económica Europea en España. De ahí, el salto fue hacia la UNAM.



Cuando comenzó el acoso en la máxima casa de estudios de México, Carlos decidió probar suerte estudiando un semestre de Bioquímica en la Universidad de las Islas Baleares, en España, por invitación de la vicerrectora de la institución, pero lo dejó al no adaptarse al sistema español, refirió al periódico mexicano Excélsior.