Patzi afirma que apoyo de Doria Medina a Mesa no incidirá ni le sumará votos a CC





23/09/2019 - 19:30:03

La Paz, (ABI).- El gobernador de La Paz y candidato presidencial del Movimiento Tercer Sistema (MTS), Félix Patzi, afirmó el lunes que el apoyo del líder de Unidad Nacional (UN) y empresario, Samuel Doria Medina, a Carlos Mesa, candidato presidencial de Comunidad Ciudadana (CC), no incidirá ni le sumará votos en las elecciones generales del 20 de octubre.



"Pero hay que decir que es un apoyo que no va incidir, porque esa población que respaldaba políticamente a UN en términos de voto ya estaba decidido, el porcentaje tampoco va variar no va sumar (los votos)", dijo a los periodistas.



Horas antes, Doria Medina anunció que UN apoyará a Mesa y aclaró que "no es una alianza política" entre UN y CC porque no se tienen espacios electorales ni cuotas de poder y dijo que el apoyo solo se "limitará" al voto en las urnas.



Patzi dijo que es un "apoyo natural" que Doria Medina decida respaldar a Mesa por afinidades ideológicas y de clase.



No obstante, señaló que en las urnas Mesa y el candidato de Bolivia Dice No (BDN), Óscar Ortiz, ni siquiera juntos llegarán a captar 30% de apoyo de la población en las elecciones.



"Entre Ortiz y Mesa no va a pasar el 30 por ciento, se recordarán de mí, porque el voto histórico de la derecha, y eso se va a mantener independientemente quien sea candidato y cuales sean las alianzas", señaló.



Por su parte, el diputado de Unidad Demócrata (UD), Víctor Gutiérrez, dijo que esa alianza entre Mesa y Doria Medina no es nueva y que, además no le va a sumar votos a CC en las elecciones generales.



"En términos electorales la alianza entre comillas de Doria Medina y Carlos Mesa no le suma nada, Unidad Nacional es solo una sigla que no tiene base real, es una sigla que la usas año tras año, pero no tiene una base real, un sustento, si a eso le añades que Doria Medina y Mesa son candidatos tan aburridos, más aburridos que una tarde de domingo yo creo que no les va ir bien en términos electorales", cuestionó.



De acuerdo con la encuesta realizada por la empresa Viaciencia S.R.L. para la alianza de medios televisivos privados Unitel, PAT, Red Uno y Bolivisión, el presidente Evo Morales del Movimiento Al Socialismo (MAS) lidera las encuestas con 43,2% de la preferencia, mientras que Mesa logró 21,3%, y Ortiz se quedó con 11,7%.