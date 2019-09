Vocales se van a China y dejan sin quórum las salas plenas de Santa Cruz; Arce dice que esto es una ofensa







El Deber.- Lo que este fin de semana era un rumor por los pasillos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con sede en Sucre, se confirmó este lunes: cuatro de los seis vocales constitucionales del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz se fueron a China y dejaron sin quórum las salas plenas. Pero, esto no es todo, también participan del mismo viaje tres magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y cerca de una decena de letrados de este organismo.



Quien confirmó este hecho y expresó su desacuerdo este lunes, fue el ministro de Justicia. Héctor Arce Zaconeta, durante la socialización de la Ley N° 1173 de la Abreviación Procesal Penal en el auditorio del Palacio de Justicia de Santa Cruz, sostuvo: “De las tres salas, que tienen seis miembros, que cuatro estén ausentes es una ofensa a Santa Cruz, a la justicia”.



“Con todo respeto, no conozco el sistema de control constitucional que hay en China, dudo de qué se pueda aprender en un curso de dos semanas. Se los necesita aquí (a los vocales), trabajando para la gente, para el pueblo”, agregó el ministro ante el aplauso de los presentes.



También los magistrados del TCP



Esta casa periodística conoció que el viaje a China para una capacitación a jueces, organizado por la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, es del 17 al 31 de septiembre y del mismo curso también participan tres magistrados del TCP.



José Antonio Revilla, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dijo que pedirá un informe de los funcionarios y autoridades que viajaron al gigante asiático dejando sin quórum las salas plenas, lo que deriva en recarga procesal y retardación de justicia porque los casos que debían atender en este periodo deberán ser suspendidos.



El representante del TSJ señala que ya se está analizando esta situación para tomar una decisión si corresponde alguna acción penal o disciplinaria por incumplimiento a un instructivo, que prohíbe dejar sin quórum a las salas plenas y tribunales de juicio.



“En ningún caso puede dejarse sin quórum a las salas correspondientes, pediremos el informe y tomaremos las acciones, no en el sentido del viaje sino en cuanto al instructivo emanado de presidencia del TSJ, sin hay incumplimiento”, sostuvo.



Un magistrado del TSJ, que pidió el resguardo de su identidad, le informó a EL DEBER en Sucre que de esa instancia no enviaron ningún funcionario, precisamente para evitar cuestionamientos por un largo viaje y por varios días.



No es la primera vez



Hay que recordar que en noviembre de 2015 cuatro de los siete magistrados del TCP también se fueron a China. Aquel viaje también provocó una ola de críticas, entre ellas la del vicepresidente Álvaro García Linera que dijo que ese viaje era “inmoral y abusivo” por dejar sin quórum a la sala plena.