Ministerio Público niega persecución en caso de exejecutiva de PAT







23/09/2019 - 19:12:00

La Paz, (ABI).- El fiscal departamental de La Paz, William Alave, negó el lunes que haya "persecución" en el caso de la exejecutiva de PAT, Ximena Valdivia, tal como el candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, dijo mediante sus redes sociales.



"En este caso (de Valdivia) el Ministerio Público no hace persecución política a partidos políticos. El delito es de carácter personal", dijo Alave en conferencia de prensa.



Esta jornada, Mesa, mediante un video que colgó en su cuenta en Twitter afirmó que el candidato del oficialismo Evo Morales hace "guerra sucia" amparado en jueces, fiscales, diputados, vocales y ministros.



Ante esa situación retó a Morales a que lo acuse directamente y no lo haga a sus colaboradores, entre quienes se cuenta a Valdivia.



El Fiscal Departamental explicó que Valdivia no es la única investigada a raíz de los depósitos de más de 8 millones de bolivianos que recibió PAT, sino que se citará a otros dos funcionarios más de esa red televisiva.



"No puede existir en el Estado boliviano que venga dinero de la nada, mucho más cuando la cifra es más allá de 8 millones de bolivianos", señaló.



Aseveró que no se justifica el depósito de ese dinero por lo que el Ministerio Publico sospecha que es un dinero "ilícito".



Alave garantizó que la Fiscalía actuará con "mucha objetividad" y cumplirá lo que establece la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público en relación a las atribuciones y el proceso investigativo imparcial.



Aseguró que desconoce la filiación política de Valdivia, que hubiese sido jefa de campaña de Comunidad Ciudadana o quiera hacerse ver que se persigue a un ente político.