Unidad Nacional apoyará con el voto a Mesa en las elecciones generales







23/09/2019 - 19:05:44

La Paz, (ABI).- El líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, anunció el lunes que esa agrupación política apoyará con su voto a Carlos Mesa y Gustavo Pedraza, candidatos a la presidencia y vicepresidencia de Comunidad Ciudadana (CC), respectivamente, en las elecciones generales del próximo 20 de octubre.



"Convocamos a cada boliviano y boliviana a pensar en Bolivia porque esta decisión cambiará el futuro de nuestros hijos, es por eso que Unidad Nacional apoyará a Carlos Mesa y Gustavo Pedraza de Comunidad Ciudadana, la unidad y la construcción de nuestro futuro va más allá de las personas de los partidos o de los gustos de los líderes, es tiempo de sumar y que triunfe nuestra democracia", dijo en conferencia de prensa.



Horas antes, Doria Medina y la vicepresidenta de UN y alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, presidieron en La Paz una reunión con representantes de distintos departamentos de su partido para analizar por cuál candidato votarán en los comicios presidenciales, a fin de que su voto no sea "nulo o blanco".



El empresario y líder de UN explicó que los militantes de su partido no apoyarán al candidato de Bolivia Dice No, Oscar Ortiz, porque se ubica en tercer lugar de las encuestas.



"Como dijimos hace prácticamente un año, y hoy ha sido ratificado con Unidad Nacional vamos a apoyar no porque nos guste más o menos sino porque el que pueda derrotar a Evo Morales en las ánforas, y hemos visto estudios de opinión y hemos visto que Carlos Mesa es el candidato que nos puede dar la victoria el 20 de otubre", mencionó.



Aclaró que "no es una alianza política" entre UN y CC porque no se tienen espacios electorales ni cuotas de poder y dijo que el apoyo solo se "limitará" al voto en las urnas.



Doria Medina, jefe nacional de UN, fue el candidato de UD en las elecciones generales de 2014, y para los comicios del 20 de octubre iba a reeditar la alianza, inscribiendo a Bolivia Dice No para las elecciones primarias.



Sin embargo, Doria Medina desistió del acuerdo y dejó plantado al Movimiento Demócrata Social (MDS), que lidera el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, en noviembre del año pasado, cuando debían inscribir al binomio. El empresario comunicó que ya no eran parte de la alianza.