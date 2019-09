Paro médico cumple 36 días y galenos ven falta de voluntad del Gobierno para resolver







23/09/2019 - 12:49:19

Los Tiempos.- Los médicos del sector público del país cumplen hoy 36 días de paro, sin que hasta el momento se vislumbre alguna salida a sus demandas. Los galenos que se encuentran en huelga de hambre, lamentan que el gobierno no tenga voluntad para resolver el conflicto.



"Si el Ministerio de Salud tuviera la voluntad, ya tendría que haber planteado uan solución inmediata (al conflicto), pero no lo hace, lo único que se dice es "hay que analizarlo en mesas técnicas" (la posibilidad de sus demandas); mientras hay tanta erogación para las Fuerzas Armadas, para la salud no hay nada, es indignante esta situación", manifestó una de las huelguistas del Hospital La Paz a Unitel.



El viernes, tras un cuarto intermedio en las negociaciones entre los galenos y el Gobierno, el Colegio Médico de Bolivia y la Comisión Nacional de Salud (Conasa) respondieron a la ministra de Salud, Gabriela Montaño, con un documento donde la desconocen como interlocutora válida en el diálogo.



"Por decisión unánime del Conasa, se declara a la Ministra de Salud como interlocutora no válida para la solución de conflictos del sector salud, debiendo el Gobierno Nacional designar un nuevo portavoz con capacidad de decisión", se lee en el documento enviado el viernes al Ministerio de Salud.



Los médicos también ratificaron su pliego petitorio en el tema de la institucionalización de cargos, abrogación de la Ley de prioridad nacional del desarrollo y crecimiento de la Caja Nacional de Salud 1189, y la inclusión de profesionales en la Ley General del Trabajo.



Por su parte, la ministra de Salud, Gabriela Montaño, exigió a los representantes del Colegio Médico cumplir su palabra y retornar a la mesa de negociaciones.



Hasta el momento van instalados cuatro piquetes de huelga de hambre. El cuarto piquete se instaló el 21 de septiembre en el Hospital de la Mujer, y se suma a los ya instalados en el Hospital de Clínicas, Hospital del Niño y Hospital La Paz.



María René Castro, directora del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (Inlasa), dijo que la ministra Montaño continúa esperando a los galenos para concluir el diálogo iniciado el viernes.