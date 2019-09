Arrepentidos, choferes anuncian competencia al Puma en Achumani







Página Siete.- “Estamos arrepentidos, tristes y apenados. Poco a poco vamos a hacer una competencia transparente con el Puma. Sí o sí trataremos de mejorar el servicio, comparado con lo que era antes, para quitarle todo ese pasajero que tiene el Puma. Lo primero es aumentar minibuses en las horas pico, nosotros hacíamos faltar movilidades a esa hora ”, dice Julio Pérez, representante del Sindicato 8 de Diciembre que monopoliza el servicio de transporte sindicalizado de minibuses en Achumani.



Hace un mes, los conductores de ese sindicato protagonizaron un violento enfrentamiento con los vecinos de Achumani por el ingreso del bus PumaKatari a la zona. Fue el domingo 25 de agosto, cuando el bus municipal se estrenó en esa ruta y fue recibido a pedradas por los miembros del 8 de Diciembre, formado en gran parte por comunarios de Huayllani, una de las zona de Achumani.



Si bien están dispuestos a competir con el bus municipal, aún no están convencidos de su presencia en Achumani, que hasta hace un mes era su plaza exclusiva. “Nosotros les dijimos que no debían monopolizar, no dejaban entrar a ninguna otra línea; les advertimos que la Alcaldía les metería el Puma, el Alcalde mete el bus a la zona donde los sindicatos quieren estar sólo ellos”, señala un chofer de minibús del sindicato Litoral que cubre una de las rutas a Calacoto. “Nosotros estamos de acuerdo con que entre el Puma, la competencia es buena”, añade el conductor.



Julio Pérez no ve problema en que el 8 de Diciembre hubiese monopolizado el servicio en Achumani. “Todos las zonas tienen un determinado sindicato que presta servicios, es así. Esta zona es nuestro campo de servicio y no podemos permitir que otro sindicato ingrese, porque a nosotros no nos dejarían entrar en otra zona”, afirma.



Es cerca del mediodía y en la parada de la línea 962, en Huayllani, Pérez y otros choferes están reunidos dentro de un minibús. Otros conductores se alimentan en un quiosco del lugar antes de salir a “dar la vuelta” hasta el Puente Topáter, zona sobre la avenida Buenos Aires. Dicen que tardarán al menos dos horas y media en llegar a su destino.



“Antes tardábamos hora y media a dos, ahora es más, por culpa del Puma, por culpa del alcalde Luis Revilla. La ruta del 962 es bien larga y el Alcalde no hace nada por mejorar nuestra ruta, copada por comerciantes y autos estacionados en la calle, pero para su Puma despeja todo”, protesta uno de los conductores.



En el mes que tiene el bus municipal en Achumani estudiaron muy bien su rutina. Saben que sale cada tres minutos, que en ciertos horarios no va lleno y que a veces “se encuentran hasta seis buses en Calacoto”. “El 90% de su recorrido es el que tiene el Sindicato 8 de Diciembre. Es una competencia desleal: nos cierran el paso, nos corretean y nuestras ganancias bajaron. Antes un chofer asalariado se llevaba hasta 100 bolivianos por día, ahora sólo 70 o 60”, reclama molesto Pérez. Sin embargo, en seguida baja el tono de voz al reconocer que ese domingo 25 de agosto “se excedieron”.



“Después de ese domingo, hemos tenido el rechazo rotundo de los vecinos. Durante las primeras semanas fue terrible: no subían a los minibuses, nos mostraban el dedo del medio, nos gritaban; pero, ahora poco a poco, están volviendo a confiar en nosotros. Con el pasar de los días se darán cuenta de que el minibús es más rápido”, insiste Pérez.



Por su lado, los vecinos de la zona, que están contentos con la presencia del bus municipal, ya notaron algunos cambios en los conductores. “Están circulando hasta más tarde; antes desaparecían desde las seis de la tarde; además, ahora contestan el saludo cuando uno sube a sus movilidades, nos daban un trato pésimo”, dice Nila, vecina que estuvo en los enfrentamientos y recuerda cómo, desde el sábado en la noche, los choferes comenzaron a agredirlos, cortando la circulación vehicular y tirando piedras a algunas viviendas, como la de ella.



“Es muy positivo que estén arrepentidos y que mejoren su servicio, pero aún falta que cambien sus movilidades, que están tan viejas y que no limpian; falta también que sean más educados. Nosotros estamos muy contentos con el Pumita, que nos da un servicio de primera calidad, como debe ser”, añade la vecina.