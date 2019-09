Paola Barriga y Leopoldo Chui estarán en la papeleta electoral







23/09/2019 - 12:41:09

La Razón.- La papeleta electoral que se utilizará en las elecciones nacionales del próximo domingo 20 de octubre incluirá a los candidatos a la Vicepresidencia Paola Barriga y Leopoldo Chui, no obstante a que la candidata renunció a esa postulación y el candidato fue desconocido por su partido.



El anuncio lo hizo este lunes el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas, tras explicar que en ambos casos se actuó en estricto cumplimiento de la normativa electoral. “Sí, van a estar”, anunció en declaraciones a la red Unitel.



Explicó que incluso las papeletas ya fueron enviadas para su impresión incluyendo a los dos candidatos.



Barriga anunció el 4 de septiembre su renuncia a la candidatura a la Vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) alegando discrepancias de fondo con el postulante a la presidencia Chi Hyun Chung. No obstante, presentó su dimisión ante el TSE el 6 de septiembre.



En el caso de Chui, postulante por el Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL ) fue desconocido por la dirigencia de su partido y por la candidata a la Presidencia, Ruth Nina, por su presunta cercanía con el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS).



Incluso el presidente de este frente, Abdías Cárdenas, anunció la presentación de una querella en su contra por sospecha de ser responsable de un accidente automovilístico que sufrió Nina.



Costas recordó que ambos participaron en las elecciones primarias donde fueron elegidos como parte de binomios de aplicación vinculante y cumplimiento obligatorio, pero además luego presentaron sus papeles para ratificar sus postulaciones y no presentaron renuncias en los plazos previstos por ley, por lo que el TSE únicamente cumplió con la ley. “Seguramente hay problemas internos, pero el proceso electoral es también un proceso electoral que tiene reglas y estas hay que cumplirlas”, afirmó.



Sin embargo, no descartó que a futuro se apliquen ajustes a la norma, ya que, en su criterio, las elecciones primarias se realizaron de manera muy precipitada.