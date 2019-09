Encuesta vetada: Tu Voto Cuenta dice que el TSE dilata difusión, pero se seguirá con más estudios







23/09/2019 - 12:28:15

Erbol.- La alianza Tu Voto Cuenta, que promueve estudios a la cabeza de la UMSA, aseveró que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dilata la difusión de la encuesta que realizó, a pesar de que ya respondió a las observaciones respectivas, no obstante, anuncio que seguirá con la realización de estudios, que incluyen el conteo rápido el día de las elecciones.



La posición fue expresada por rector de la UMSA, Waldo Albarracín, y el director de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez, quienes lamentaron que con la posición del TSE de impedir la difusión de las encuestas se está vulnerado los derechos a la información y la opinión.



“Nos da la sensación de que hubiera una actitud más dilatoria para poder entorpecer este aporte, que quiere hacer la propia sociedad civil organizada desde su mundo académico y sus instituciones para poderle bordear información buena a la ciudadanía”, dijo Núñez.



El Órgano Electoral no permite la difusión de la encuesta realizada por la UMSA, porque tiene observaciones respecto al financiamiento, puesto que la Ley de Régimen Electoral no permite estudios en materia electoral financiados por organismos internacionales ni misiones de observación electoral.



Tu Voto Cuenta ya se reunió personeros del Órgano Electoral para explicar que el financiamiento viene de países de la comunidad internacional, no así organismos, mediante el proyecto Cultura Política Electoral.



Entre los que financian la iniciativa están las embajadas de Suiza, Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania, quienes además difundieron una carta en la cual respaldan al proyecto y aclaran que la iniciativa no está a favor o en contra de ninguna iniciativa.



El Rector exigió que el TSE responda autorizando la difusión de la encuesta. Aseguró que ya no existe impedimento legal para aquello.



Juan Carlos Núñez de Jubileo acotó que si bien se está dilatando el permiso para difundir la encuesta, el TSE no puede impedir que se lleven adelante más estudios.



En ese entendido, anunció que se está preparando otra encuesta. Reconoció que hubo retrasos por la situación que se enfrentó con el veto del Órgano Electoral, pero existe el respaldo de universidades para seguir con el trabajo.



Precisó que el primer estudio costó alrededor de 140 mil dólares y que el dinero sal de una bolsa a la que aportan los países comprometidos con el proyecto.