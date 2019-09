The Strongest, levanta tu corazón





23/09/2019 - 08:21:18

Página Siete.- “Cuesta escribir llorando”. “¡Cómo explicar el dolor!” Hace 50 años, Bolivia vivió la tragedia aérea más dolorosa de su historia. Dirigentes y miembros del equipo de The Strongest de 1969 murieron en un accidente. Los medios impresos de la época reflejaban el dolor de un Tigre herido, que tuvo que revivir de las cenizas.



“The Strongest, levanta tu corazón”, es la frase estampada en el estadio Rafael Mendoza Castellón de Achumani. Esas palabras acompañaron al plantel atigrado después de la Guerra del Chaco, en la que murieron muchos jugadores, hinchas y gente ligada a la dirigencia del club.



Eso es The Strongest, el más fuerte en la adversidad. La revista Oro y Negro, primera publicación de un equipo de fútbol en la década de los años 30, describe la situación, en uno de sus trabajos celosamente guardados por el historiador atigrado Iván Aguilar.



“Esta frase fue la que se escuchó en todos los actos de homenaje a los héroes de la batalla de Cañada Strongest”, explicó el también escritor y exdirigente del equipo aurinegro.



Pero la expresión tuvo el mismo significado tras el accidente aéreo de Viloco del 26 de septiembre de 1969. “Esta frase quedará por siempre en The Strongest y recordará la fuerza atigrada”, añadió Aguilar.



En 1969, la aeronave DC-6B del LAB, que trasladaba a dirigentes y miembros del equipo de The Strongest, decoló en Santa Cruz a las 14:10 en vuelo directo debiendo aterrizar en el aeropuerto a las 16:00, pero lamentablemente a las 15:15, cuando volaba sobre Cochabamba, se perdió el contacto radiotelefónico, razón por la que fue declarado en emergencia.



“Cuesta escribir llorando”, decía Mario D. Rojas en El Diario de ese septiembre.



“Asoman las imágenes por nuestra mente: El ceño fruncido de Ortuño, la mirada serena de Tapia, la sencillez de Durán, la calidad humana de Abrigó. Una a una asoman las figuras y los recuerdos se amontonan. Alcázar tenía mucha esperanza en The Strongest para llegar a la consagración. Sueños casi de niño eran los de Iriondo en su pasión por el fútbol. Acaso Óscar Flores había llegado a la meta, como lo estaban haciendo Villegas y Torrico”, así describía Rojas a los jugadores fallecidos.



Argentinos y paraguayos formaron parte del plantel. “No será fácil olvidar a Cáceres, Angelaccio, Julio Alberto Díaz, Hernán Andretta, Porta Marchetti, Franco, Abrigó y Farfán. Dieron de su parte todo para el Tigre”.



También murieron Armando Gutiérrez, dirigente de 31 de Ocubre; José González, jugador del club 16 de Julio, y Óscar Guzmán, exjugador de The Strongest y director técnico del cuadro de Riosinho, que jugaba en la Asociación de Fútbol de La Paz (AFLP).



En ese avión también estaba el destacado periodista y automovilista Yerko Garafulic, “experiodista deportivo y entusiasta deportista en el campo del automovilismo. La aviación lo apasionaba y muchas veces decía con nostalgia que hubiese querido ser aviador. Más de una vez estuvo en peligro su vida en vuelos anteriores, pero él afirmaba que un accidente aéreo no podía truncar su vida”.



El trágico accidente del avión del LAB enlutó a muchas familias bolivianas. Entre los pasajeros estaban: la locutora argentina de radio Hebe Fernández y el ingeniero graduado en Alemania Carlos Navarro, sobrino del general Alfredo Ovando, entre otros.



El piloto y el copiloto



El capitán Teddy Scott Villa comandaba la nave. El piloto nació en Sucre el 30 de julio de 1930. En 1955 fue ascendido a piloto. Como copiloto voló 2.203 horas y como piloto 10.000 horas en 1967. Alberto Estrugo Cuentas era su copiloto.