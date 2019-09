Veedoras de la UE están en Bolivia y oposición expresará su molestia







23/09/2019 - 08:00:50

El Deber.- La primera misión de veedores electorales aterrizó ayer en La Paz. Las expertas de la Unión Europea (UE) Idoia Aranceta y Rebeca Cox, española y británica, respectivamente, llegaron a la sede de Gobierno y de inmediato tuvieron una reunión con el canciller Diego Pary, quien les dio la bienvenida y puso a su disposición los medios necesarios para movilizarse en el país. Las veedoras, que se quedarán en Bolivia hasta una semana después de las elecciones (20 de octubre), tienen reuniones previstas con diferentes sectores, entre ellos el político. Hoy, las visitantes tendrán un encuentro con los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).



Aranceta y Cox sostendrán reuniones hoy con los vocales electorales, la diputada oficialista Valeria Silva y la defensora del pueblo, Nadia Cruz. La legisladora del Movimiento Al Socialismo (MAS), que a la vez es candidata, explicará a las veedoras la “transparencia” en el proceso electoral y los procedimientos que se aprobaron en la Asamblea Legislativa para garantizar elecciones.



“Sabemos que es la primera misión (de veedores) que llega al país. Hoy (ayer) tuvieron una reunión con el canciller (Pary) y nosotros nos reunimos hoy por la tarde. Hay expectativa en este proceso electoral y nosotros garantizamos la transparencia”, remarcó Silva, que además abordará con las representantes de la UE sobre su labor como presidenta de la comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados.



Mañana, entre otras reuniones, las veedoras se reunirán con el coordinador de campaña de la alianza Bolivia Dice (BDN) y con el rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, crítico del Gobierno.

Reunión con BDN



Peña adelantó que en el encuentro con Aranceta y Cox se sumará una delegación de la alianza y que en la cita abordarán tres ejes: la candidatura “ilegal” de Evo Morales, reforzar los controles ante un TSE “sometido” al Gobierno y pedirán que la UE fiscalice el cómputo de los votos el 20 de octubre.



“Se está transitando un proceso con un candidato que no respetó lo más sagrado de la democracia, que es el respeto al voto, al sufragio de la población. Así como lo hicimos con el señor (Luis) Almagro (secretario general de la Organización de Estados Americanos) lo haremos con la Unión Europea”, destacó Vladimir Peña.



El miércoles, las veedoras de la UE se reunirán con el candidato presidencial de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, quien también expondrá supuestos favores que el TSE y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) hacen para el MAS.



“Primero, tenemos que denunciar la ilegal candidatura del señor Evo Morales. Este señor no respetó el voto del pueblo que le dijo No a una cuarta repostulación. Segundo, denunciar también un Tribunal Constitucional sometido al Gobierno y que facilitó la repostulación. Por último, demostraremos todos los favores que hace el Tribunal Electoral al partido de Gobierno”, detalló Carlos Alarcón, candidato en La Paz de CC.



Los otros partidos y alianzas están gestionando reuniones con las veedoras, que en esta semana también tendrán citas con expertos como los de la Fundación Jubileo, analistas como Andrés Tórrez, Iván Arias y Hugo Moldiz, representantes de IDEA y otras entidades que trabajan en el país.



No se confirmó ningún encuentro de las expertas con Evo Morales, quien ayer partió a Nueva York, Estados Unidos, para participar de la asamblea de las Naciones Unidas y de una reunión con su homólogo francés, Emmanuel Macron.