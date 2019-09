Opositores en desventaja para control de votos en el exterior







23/09/2019 - 07:59:26

EL Diario.- Candidatos de la oposición coincidieron en manifestar que se encuentran en desventaja frente al oficialismo para controlar los votos en el exterior, ya que no tienen la capacidad económica ni logística para designar delegados por cada una de las mesas que serán habilitadas en octubre próximo.



El candidato a diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Gustavo Aliaga, manifestó que en el Gobierno tiene todo el poder a través de las embajadas y consulados para manipular las actas de los escrutinios.



“En la mesa de votación la persona que hace el acta va a poner lo que le parezca conveniente y de acuerdo a norma, los resultados de las mesas de sufragio consignados en las actas de escrutinio y cómputo son definitivos e irrevisables”, dijo.



Aseguró que el fraude se comete en las actas de escrutinio y no en el sistema tecnológico. “Es más fácil hacer las actas y como no hay ciudadano ni delegado de oposición pondrán los datos que quieran por eso hay números absurdos como 58.000 de Evo, frente a 911 Unidad Nacional, en 2009”, refirió.



FRAUDE



El candidato a senador por Bolivia Dice No (BDN), Tomás Monasterio, manifestó que estas elecciones no solamente se enfrentan al MAS, sino al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que está absolutamente parcializado al partido al Gobierno.



Aseguró que hacen todo lo posible por garantizar la participación de su tienda política para cuidar el voto, empero ya recibieron denuncias de varios países como Buenos Aires o Estados Unidos de que los recintos electorales estarían en los mismos consulados, donde el MAS tiene todo su aparato de campaña.



“Pareciera que no hay voluntad de tener ese principio de responsabilidad. Vemos que hay mucha parcialidad no solamente en los consulados sino a la participación del TSE dentro el territorio nacional, es necesario entender que los jueces quienes están dirigiendo este proceso eleccionario están totalmente parcializados son jueces y árbitros bomberos que van a patear a favor del MAS”, lamentó.



USO DE DINERO PÚBLICO



El candidato a diputado por Unidad Cívica Solidaridad (UCS) Cristian Tejada aseguró que la oposición está en desventaja desde el principio de la convocatoria a elecciones.



“Primero que el Gobierno viene invirtiendo nuestro dinero en campaña electoral utilizando bienes del Estado. En el tema del control de votos en el exterior se nos va a hacer sumamente difícil pero estamos tratando de concientizar a las personas del 21F de que ellos hagan un efectivo control social”, dijo.



Aseguró que el MAS tienen todos los consulados a su servicio y por eso gastaron una fortuna en el voto exterior, porque lo que no pueden sacar aquí lo van a terminar compensando en el exterior.



“Estamos organizándonos, ya existe una base de la plataforma que represento que es Generación 21 que va a hacer control social donde tenemos presencia como en Brasil, Argentina, España, Italia, Suecia, y otros. Sabemos que no es suficiente pero vamos a hacer todo lo posible para que se cuide el voto del fraude electoral”, dijo.



CIUDADANOS EN EL EXTERIOR



El ciudadano boliviano que reside en España, Felix Quintanilla, informó que para el referéndum del 21 de febrero de 2016, habilitaron 300 delegados de mesa para controlar los votos.



“Hemos controlado los votos en las siete ciudades donde también ahora se va a emitir el voto, Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia, Bilbao, Palma de Mallorca y Sevilla. Somos voluntarios y activistas que también vamos a controlar el voto en estas elecciones, vamos a colaborar más allá de ser militantes o simpatizantes, no por compromiso con los candidatos, sino por responsabilidad y por consecuencia con la democracia a la cual queremos recuperar emitiendo nuestro voto, parando los atropellos de este Gobierno y dando la opción a una nueva gestión”, aseguró.



Informó que los partidos no llegaron, salvo esfuerzos Carlos Mesa visitó Barcelona y Oscar Ortiz Madrid.



“No hay ninguna propaganda política o campaña, creo que son escasos los recursos económicos que tienen los partidos de oposición, sin embargo la presencia del MAS es real por el trabajo que hace el consulado es notorio”, advirtió.



La ciudadana Ericka Farfán que reside en Roma manifestó que Bergamo es el lugar que concentra la mayor parte de bolivianos y allá se ve el descontento por la violación a la Constitución Política del Estado que habilitó la reelección del binomio oficialista.



“Incluso al Vaticano se fueron con poleras del 21F y el embajador los hizo detener y amenazar, incluso les quitaron sus documentos. Ambas embajadas amedrentaron a las personas que se animaron a manifestar. Alertaron a la Policía Italiana y como las personas tienen que hacer sus trámites y documentos en el consulado ya no se animan porque tienen miedo a las represalias y otras no tienen documentos en regla”, contó.



Manifestó que aún no se enviaron circulares para reunirse y que probablemente lo harán en los próximos días.



ABSTENCIÓN



La abstención en el exterior es mucho mayor que en el país porque este no es obligatorio. En 2016, la abstención fue del 69% mientras que en 2009 y 2014 fue superior al 40 %.



DATOS



En 2009, por mandato constitucional, nuestros compatriotas pudieron ejercer su derecho al voto. Lo hicieron también en los comicios de 2014 y el referéndum de 2016.



Del total de bolivianos que residen en el exterior apenas 260.000 están actualmente registrados en 73 ciudades de 33 países.



De acuerdo a un informe económico del TSE, en 2014 el costo total del voto en el exterior llegó a más de 26,3 millones de bolivianos.



La logística que implicó llevar el voto al exterior se reflejó en un gasto oneroso para el Estado boliviano porque mientras el voto por persona llegó a costar Bs 65 en Argentina; fue de Bs 1.759 en Austria; Bs 2.701 en Dinamarca; Bs 1.800 en China; Bs 3.318 en Corea del Sur; Bs 9453 en Egipto; Bs 10.803 en la India y Bs 12.951 por cada voto en Irán.