YPFB anuncia la venta de 800 Tm día de GLP a Brasil y Perú







23/09/2019 - 07:48:14

Los Tiempos.- El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, anunció la firma, en las próximas semanas, de contratos para la exportación de cerca de 800 toneladas métricas de gas licuado de petróleo (GLP) a Brasil y Perú, con lo que casi se estaría duplicando la cantidad de este combustible exportado actualmente.



Recordó que en agosto pasado, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) firmó un contrato con la empresa distribuidora de Gas Licuado de Petróleo (GLP) Copagaz, asentada en Matto Grosso-Brasil, de compra-venta de un volumen de hasta 72.000 toneladas métricas por año de GLP.



“Es el contrato de exportación más importante y a un país al que no se estaba llegando”, resaltó ayer el Ministro durante una entrevista con la red de medios estatales.



Según la autoridad estatal, estos son los resultados y el objetivo de las “fuertes” inversiones realizadas en la refinería Guillermo Elder Bell de Santa Cruz, para que se convierta en un centro de distribución, almacenamiento y exportación de GLP hacia Brasil, y a través de los poliductos OSA 1 y 2 que llegan a La Paz y a Perú.



“Queremos que el HUB, el centro de distribución para la exportación de GLP para Brasil y Perú, sea Santa Cruz, sea la refinería Elder Bell”, remarcó Sánchez.



La semana pasada, el Gobierno entregó nuevos tanques de almacenamiento y la adecuación del parque de esferas de almacenaje de gasolina liviana, gas licuado de petróleo (GLP) e isomerado, en la refinería ubicada en Palmasola.



Ambos proyectos demandaron una inversión de $us 41,8 millones y permitirá ampliar la capacidad de almacenaje de nuevas gasolinas y convertir a la refinería en un “Hub de GLP”.



La refinería Guillermo Elder Bell contaba con una capacidad de procesamiento de 24.600 barriles de petróleo crudo por día, con la implementación de estos proyectos tiene la capacidad para la producción de volúmenes incrementales de productos intermedios y terminados.



“Hemos hecho un trabajo muy bueno, no solamente en exploración, producción, sino en este eslabón que es muy importante en la cadena de los hidrocarburos, que es la refinación”, remarcó Sánchez.



El Ministro explicó que YPFB garantiza 850 toneladas métricas día de GLP para el consumo del mercado interno y exporta hoy una cantidad similar de GLP.



“Exportamos de 800 a 900 toneladas métricas día a cuatro países. Visualizamos que en poco tiempo, en los próximos meses, podremos exportar otras 800 a 900 toneladas métricas día de GLP. Prácticamente en los próximos meses Bolivia duplicará la exportación de GLP”, manifestó.



Agregó que estos logros se deben a que YPFB es cada vez más competitivo. “Vamos a ser socios de Petroperú, porque hay una decisión entre presidentes ministros y empresas de que YPFB pueda comercializar el GLP en Perú, entre otros aspectos”, precisó la autoridad.







UN MILLÓN DE CONEXIONES DE GAS



El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, informó ayer que en las próximas semanas se llegará al millón de conexiones de gas domiciliario en el país, lo que significa que ese servicio beneficiará a 5 millones de bolivianos, calculando un promedio de cinco integrantes por familia, equivalente a 50% de la población.



Resaltó que la subvención estatal al gas domiciliario cumple un papel preponderante en la masificación de este servicio básico para los bolivianos. “Este subsidio es de cerca de 1.000 dólares por conexión en el área urbana y de 1.500 dólares por conexión en el área rural”, precisó Sánchez.