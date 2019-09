Siete municipios cruceños son los mayores deforestadores







23/09/2019 - 07:47:10

Página Siete.- Siete municipios cruceños son los mayores deforestadores de los 339 que conforman el país, según datos de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN). La investigación también señala que Bolivia tiene uno de los mayores índices de deforestación per cápita.



“Estos siete municipios tienen la mayor deforestación desde todo punto de vista y son los siguientes: San José de Chiquitos, Pailón, Cuatro Cañadas, El Puente, Cabezas, Santa Rosa del Sara y San Javier”, explica el documento.



Los datos fueron obtenidos de diferentes fuentes, además de imágenes satelitales, debido a que no existe una base de registro única que cubra las estadísticas dese 1990 hasta 2017.



La información conseguida muestra que la deforestación anual del país incrementó en un promedio de 150 mil hectáreas anuales -en los años 90- a casi 350 mil hectáreas anuales en 2016 y 2017. Si se revisan las cifras correspondientes a cada gestión se evidencia que en 2016 se deforestó 417 mil hectáreas, la cifra más alta en el último cuarto de siglo.



Tres parámetros de medición



La deforestación se puede medir de tres formas: por niveles absolutos (hectáreas por año), tasas de deforestación anual y deforestación per cápita. El SDSN usó estos parámetros para identificar a los 25 municipios con mayores índices según cada parámetro. Los identificados fueron ordenados en tres tablas.



Los 25 municipios con los niveles más altos de deforestación en términos absolutos representan aproximadamente el 78% del total de la deforestación en Bolivia en 2016 y 2017. De ellos, 16 incluyendo los primeros 12, están ubicados en el departamento de Santa Cruz. Otros cinco son del Beni, tres de La Paz y uno -Villa Tunari- de Cochabamba.



En la tabla que identificó a los 25 con las tasas anuales más altas, 22 son de Santa Cruz. Los restantes tres corresponden a Cochabamba y Pando.



Llamó la atención que en los 25 municipios con las tasas anuales per cápita más altas, nuevamente, la mayoría de ellos pertenecen al departamento oriental.



Siete municipios cruceños se repitieron en las tres listas y otros 11 aparecieron en dos.



“Está fuera de alcance abarcar las causas y consecuencias de esta deforestación”, señala el documento.



Otros aspectos



El estudio advierte que la deforestación per cápita en Bolivia -durante 2016 y 2017- fue de 310 metros cuadrados anuales. Esta cifra es extremadamente alta en comparación con el promedio mundial que es de nueve metros cuadrados anuales.



Las emisiones de carbono por esta deforestación alcanzan a 14 toneladas de CO2 anuales por cada habitante, lo que hace que los bolivianos estén entre los principales contribuidores al cambio climático en el mundo. La cifra equivale al consumo de combustible de al menos cuatro vehículos por persona, por año, en el país.



Según el estudio de SDSN, los cambios del clima local por esta reducción de áreas forestales son más grandes y inmediatos que el cambio climático. Crea un microclima más caliente y seco.



Además, puede incrementar el riesgo de inundaciones extremas debido a la baja capacidad de absorción de las tierras agrícolas, en comparación con los bosques.



Finalmente, también hace que se pierda una reserva de agua importante (en los suelos y vegetación), la cual permitiría que contemos con el líquido durante la época seca.



Los incendios también suben



Hasta esa fecha, el récord de cantidad de incendios y extensión de las áreas afectadas pertenecían a la gestión 2016. Sin embargo, se prevé que las quemas de 2019 sobrepasen los daños de entonces.



En 2016 la cantidad de incendios fue de 119.393, de los cuales 76.297 se produjeron en tierras agropecuarias. El resto ocurrió en áreas forestales, protegidas y restringidas.



Hasta el 28 de agosto de 2019 los incendios llegaron a 109.326, de los cuales 60.232 eran en áreas agropecuarias.



“Sólo los primeros 28 días de este mes hubo más de 83.000 incendios en Santa Cruz. Esto es más del doble de los 36.591 incendios detectados durante el mismo período en 2016”, sostiene un análisis de datos del SDSN.