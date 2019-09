Inversión pública a costa de mayor déficit fiscal







23/09/2019 - 07:43:33

El Diario.- La inversión pública fue en aumento en los últimos años hasta alcanzar en la actual gestión a más de 5.323 millones de dólares, a pesar del alto presupuesto la ejecución solo llegó a menos del 80 por ciento hasta finales de gestión, pero la misma se lo aplica a costa de un mayor déficit fiscal, deuda externa y reducción de Reservas Internacionales, según analistas del sector económico.



A raíz de un tuit del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en la que indica: “Somos el primero país de la región que realizamos inversión pública con el 11 por ciento del Producto Interno Bruto, lo que nos permite la dinamización de nuestra economía y la redistribución de la riqueza”, surgieron varias observaciones sobre los resultados con algunas cifras negativas para el país.



Por ejemplo, el analista económico Gonzalo Chávez, en su Twitter, sostiene que el Gobierno se vanagloria de inversión pública 11 % del PIB pero no dice nada del costo: déficit público por 5 años consecutivos, 2018 más de 8 % del PIB. Déficit acumulado 12.000 millones de dólares. Pérdida de 7.000 millones de dólares de reservas y aumento de endeudamiento externo al 25 % de PIB”.



En su momento, los expertos en economía como German Molina, José Gabriel Espinoza y Ernesto Bernal coincidieron, por separado, que el Gobierno aumentó el gasto y sugirieron empezar de aplicar inversiones inteligentes, ante la baja de recursos por la menor demanda y menor precio del gas.



La mayoría de los análisis de los economistas se centra en el aumento del déficit público, que registra la economía nacional en los últimos años y por ello sugieren al Gobierno a mirar este indicador.



Mientras tanto, las autoridades nacionales señalan que la economía nacional pasa por un buen momento, y que según los organismos internacionales, en la presente gestión, el país registrará el mayor crecimiento de la región.



Los economistas indican que la baja demanda y precio del petróleo en el mercado internacional ha provocado que el país reciba menos recursos por la venta de gas a países vecinos, lo que ocasionó una reducción del presupuesto de las gobernaciones y municipios.



Para el próximo año también se avizora otro recorte para las gobernaciones y municipios, así lo anunció el Gobernador de Cochabamba en un contacto que tuvo con Radiofides,



GAS NATURAL



Los economistas constantemente señalaron que el modelo económico del Gobierno se basaba en la explotación de recursos de materias primas, como gas y minerales, que en el total de las exportaciones representan el 80 por ciento, mientras el resto son productos no tradicionales.



En el auge de los precios de las materias primas, en 2013-2014, los recursos ingresaron considerablemente por la venta de gas a Argentina y Brasil, y bajaron en los años posteriores.



El pasado fin de semana, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, afirmó que “el corazón de la economía boliviana es el gas natural, que a partir de la nacionalización, ha permitido al país tener un crecimiento sostenido en la economía y generó estabilidad, así lo demuestran los datos del consumo interno de gas natural en los últimos 13 años, que pasaron de 1,98 a 13,29 millones de metros cúbicos día (MMmcd), entre 2006 a 2019 respectivamente, es decir que el consumo se incrementó en más de 600 %”.



“El rol del gas natural en el desarrollo económico y social de Bolivia es fundamental, brinda crecimiento y estabilidad económica y brinda mejor calidad de vida a los bolivianos”, enfatizó el ministro.



CAMBIO



El desarrollo del sector de hidrocarburos se materializó con las plantas de urea, separadora de líquidos, y pronto con la implementación, en el mediano plazo, de una de petroquímica en el departamento de Tarija.



Sin embargo, el exsecretario de Hidrocarburos e la Gobernación de Santa Cruz, José Padilla, en entrevistas anteriores, advirtió de que las reservas no son suficientes, y por ello sugirió aumentar la inversión en exploración en por lo menos 8.000 millones de dólares anuales para subir las reservas.



Tanto Padilla como el consultor privado en energía, Boris Gómez Úzqueda, plantearon una nueva Ley de Hidrocarburos acorde con la nueva Constitución Política del Estado, que actualmente lo modifican con decretos.