Funcionarios denuncian que les obligaron a ir a la caminata azul

23/09/2019 - 07:35:11

Página Siete.- Funcionarios denunciaron ayer que fueron obligados a asistir, bajo amenaza de despido, a la “caminata azul”. La caravana la llevó adelante ayer el Movimiento Al Socialismo (MAS) en la ciudad de El Alto.



“En cada ministerio hay un coordinador político y esos coordinadores están en la obligación de llevarlos a todos los funcionarios. Participaron todos los ministerios y entidades desconcentradas, descentralizadas, obligados”, afirmó un funcionario que pidió reserva de su nombre por miedo a represalias en su contra.



El informante manifestó que la sanción, si no asistían, era la “destitución”. “Todas las caminatas son puros funcionarios públicos. Los funcionarios hasta se uniforman”, comentó.



Otro funcionario aseguró que los servidores públicos que no asisten a este tipo de actividades, son retirados. “La gente que no va, los están sacando”, contó la persona, quien indicó que “el que no va, se va”.



El servidor agregó que las sanciones se endurecieron, puesto que antes se procedía al descuento o a una llamada de atención.



Otro funcionario, de una “empresa estatal mixta”, contó que ahora también les obligan a ellos a asistir a las movilizaciones del MAS, además de que deben hacer un “aporte voluntario”, que va desde los 140 a los 200 bolivianos. “Si no aportas te bajan de cargo, lo que es como un retiro indirecto”, aseguró la fuente.



Consultado al respecto, Tito Veizaga, diputado del MAS por La Paz, manifestó: “Para mí no estaría viendo que sea factible, porque si estaríamos obligando, estaríamos incurriendo (en una falta). Deben participar las personas que realmente quieran”.



La columna partió de Senkata y avanzó por la avenida 6 de Marzo. Después de la movilización, el presidente Evo Morales afirmó que hasta empresarios y comités cívicos se suman al proyecto político que lidera.



“A nombre de candidatas, candidatos, del Vicepresidente, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por ese compromiso por Bolivia... Estoy seguro de que vamos a ganar las elecciones, de lejos. Estoy viajando a toda Bolivia, estoy escuchando a la gente”, afirmó el Primer Mandatario, quien estuvo flanqueado por candidatos del MAS a la Asamblea Legislativa.



El Jefe de Estado comentó que en sus visitas a otros departamentos hay quienes, que son de oposición, le dicen que “la única opción es el MAS”.



“Saben ellos, no estamos mintiendo. Por eso digo que la campaña es conquistar a otros compañeros, con nuestro programa, explicarles el programa”, aseguró el mandatario.



Por otro lado, Comunidad Ciudadana (CC) también se movilizó en una caminata en El Alto. “¡Todo mi respeto y cariño para El Alto! Muchas gracias a todos los que hoy salieron a la calle para apoyar a CC. ¡Vamos por un gobierno que invierta en salud y no en edificios de 30 pisos!”, escribió Carlos Mesa, candidato a la presidencia por esa fuerza, en su muro de Facebook.



Evo viaja a Nueva York



El presidente Evo Morales partió ayer a Nueva York (EEUU), donde participará en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), prevista para hoy y mañana.



Esta jornada, Morales participará en el encuentro Alianza por la Amazonia. Mañana intervendrá en el pleno de la Asamblea General. En la antesala de esa cita, el Jefe de Estado sostendrá un encuentro con su homólogo francés, Emmanuel Macron.