Costas: Gobierno no declara desastre nacional por complejo de ideologización





23/09/2019 - 07:31:51

Opinión.- El Gobernador de Santa Cruz Rubén Costas afirmó que el gobierno nacional no declara desastre nacional a la Chiquitania por un complejo de ideologización que impide traer más ayuda internacional para terminar con los incendios que pasaron las tres millones de hectáreas.



A 38 días de la declaratoria de desastre departamental, los incendios subieron el fin de semana de 47 a 49, ya no solo en 13 sino en 14 municipios de Santa Cruz, según informó este domingo la Coordinadora del Programa de Incendios de la Gobernación cruceña, Jovenka Rosado.



Dijo que según los pronósticos, el día miércoles 25 de septiembre hay muchas probabilidades que caiga lluvia en la zona chiquitana que podría aplacar los incendios ya que el fuego es de magnitud y el personal que trabaja en distintos municipios se encuentra desgastado.



El gobierno instaló un Comando Unificado en el Aeropuerto de Viru Viru, donde las Fuerzas Armadas hacen seguimiento a los 10 comandos de operacionales en la misma cantidad de municipios que se encuentran en la Chiquitania.



Costas observa que hay soberbia y demasiada indolencia del gobierno porque se ha querido hacer ver que Bolivia no es país mendigo, pero al contrario demostró que el gobierno tiene demasiados complejos y no toma en cuenta que países desarrollados que sufrieron similares situaciones, no tuvieron reparos en proteger a la población.



"Si los bosques chiquitanos son un patrimonio de la humanidad, es un pulmón y todos están conscientes de lo que es el cambio climático, entonces háganme el favor. Esto es ya no es solamente un capricho sino una irresponsabilidad absoluta", declaró la autoridad.



La Gobernación reportó que los lugares más críticos siguen siendo los bosques de Concepción por los 13 incendios que persisten y luego San Ignacio de Velasco donde las brigadas trabajan para que el fuego no amenace al Parque Nacional "Noel Kempff Mercado".



La funcionaria explicó que San Ignacio de Velasco tiene emergencia por 6 incendios; San José de Chiquitos 2, Concepción 13 incendios, San Rafael 5 incendios, Roboré 2, San Matías 6, San Antonio de Lomerío 3, San Miguel 3, Puerto Suárez 2, San Javier 2, Carmen Rivero Torres 3, Urubichá 1 y Pailón 1.



Rosado explicó que actualmente se realizan zanjas cortafuegos para evitar que las reservas del Parque Noel Kempff sean alcanzadas y estimó que las zonas afectadas ya sobrepasan las 3 millones de hectáreas.