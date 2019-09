Abren 17 brechas para frenar avance del fuego en 8 municipios







23/09/2019 - 07:28:20

El Deber.- Después de más de dos meses de incendios forestales, finalmente hay un plan unificado de mitigación de las llamas, mientras que el trabajo por tierra fue reforzado con la introducción de maquinaria pesada para abrir brechas cortafuego a fin de crear barreras para frenar el avance de las llamas. En total, se está trabajando en 17 frentes de ocho municipios cruceños, donde se están haciendo líneas de defensa de zonas pobladas y de protección de los pulmones ecológicos, entre ellos el parque Noel Kempff Mercado.



Desde el comando central, instalado en el aeropuerto Viru Viru, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Willams Kaliman, dio ayer un informe sobre el plan de acción, que se ha reforzado con la conformación del comando unificado (con base en Viru Viru) y los comandos de operaciones en diez municipios, que ya están operando.



Kaliman indicó que a la labor de los brigadistas, se ha sumado maquinaria pesada con la que se están abriendo líneas de defensa. Esto como una nueva estrategia de control del fuego, siguiendo las recomendaciones dadas por los expertos de la cooperación externa, que también están instalados en el comando central.





“Estamos trabajando con maquinaria pesada, lo que está dando buenos resultados. Tenemos equipos en la mayoría de los campamentos. Estamos abriendo 17 brechas para evitar que el fuego se siga expandiendo a otros lugares y como medida de protección a las comunidades”, indicó Kaliman, al explicar que el objetivo es proteger zonas pobladas, además de los parques y reservas ecológicas.



Siguiendo este lineamiento, se están abriendo tres brechas en Concepción, dos en San Ignacio de Velasco, dos en San Matías, una en El Carmen Rivero Tórrez, tres en Puerto Suárez, cinco en Roboré, una en Charagua y dos en San José de Chiquitos (ver infografía).



Se trata de espacios de entre 10 y 12 metros de ancho y de un largo variable, que dependen de la zona y de la magnitud del incendio. Estas brechas permiten crear una barrera al fuego y aplicar técnicas de mitigación, sin poner en riesgo a los bomberos forestales.



Por ejemplo, en San Ignacio de Velasco se está trabajando en la apertura de una brecha de 12 metros de ancho y de un largo de aproximado de 60 kilómetros. Se opera en la zona conocida como Campamento, con el fin de evitar que el fuego ingrese al Parque Nacional Noel Kempff Mercado. Están utilizando dos orugas, pero esta semana se prevé el ingreso de otro equipo. Allí se ha avanzado en unos 10 kilómetros.





En este municipio, los brigadistas nacionales, con el apoyo de los expertos y bomberos franceses, también están abriendo una brecha de varios kilómetros en forma de círculo, similar a los anillos de la capital cruceña, con el propósito de proteger zonas pobladas.

Comando de incidentes



Kaliman hizo vieodeollamadas con los jefes de operaciones de las Fuerzas Armadas de los comandos de incidentes, instalados en los municipios de Roboré, El Carmen Rivero Tórrez, Charagua, San Ignacio de Velasco, Concepción, San Antonio de Lomerío, San José de Chiquitos, San Matías, San Rafael y Puerto Suárez. De esta forma hizo una especie de demostración del trabajo entre el comando central y los comandos de incidentes.



Un Viru Viru también están los equipos y técnicos de la Gobernación, que apoyan con información precisa sobre los incendios y sobre las quemas, además de coordinar las estrategias de ataque al fuego.

Protección al parque



La poriodista Linda Gonzales entrevistó este fin de semana al bombero del SAR, Aron Borda, quien informó de que las tareas para salvar al Parque Noel Kempff Mercado se iniciaron hace 20 días. Con una aeronave pilotada por un experto chileno, se ataca el fuego y el equipo de bomberos franceses, junto a bolivianos del SAR, abren la línea de defensa en tierra. “El trabajo que se ha venido desarrollando es la creación de una línea de defensa o brecha”, explicó Borda.



A las labores se han unido voluntarios, entre ellos, Joselino Salvatierra que se siente motivado y desafiado por los últimos acontecimientos que interrumpieron la paz en su pueblo San José de Campamento. Él, al igual que muchos, no dejará que el fuego ingresé al parque, por lo tanto, hace 20 días está apoyando la tarea de construir una brecha.





Suma de voluntades



Asimismo, Charlie Tsai (30) decidió apoyar en la emergencia con lo que sabe hacer: la acupuntura. Se trasladó con 16 estudiantes a Concepción para dar tratamiento gratuito a voluntarios que trabajan en la mitigación de las llamas. De padres taiwaneses, Tsai es parte de la fundación Tsu Chi, reportó la periodista Gonzales.

Incendios activos



La Gobernación informó ayer sobre 49 incendios forestales en 14 municipios cruceños. Concepción siguen siendo el más afectado, con 13 incendios. Anoche se corrió el rumor de que un bombero habría perecido en Roboré. Sin embargo, esto fue descartado, pues se trata de un fallecimiento que no está relacionado con los incendios y la víctima no es bombero, dice el informe oficial.