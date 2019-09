Miley Cyrus y Kaitlynn Carter terminaron su relación







22/09/2019 - 19:24:06

Infobae.- Su relación desató un escándalo, pero el amor -parece- duró apenas poco más de un mes, pues Miley Cyrus y Kaitlynn Carter decidieron terminar con su romance.



La revista People informó en exclusiva de la ruptura de la pareja que acaparó los reflectores desde el pasado agosto, cuando se les vio muy cariñosas mientras tomaban el sol en el Lago Como, de Italia.



De hecho, las imágenes circularon ampliamente el fin de semana que Miley anunció su ruptura con Liam Hemsworth, con quien se había casado apenas el pasado diciembre tras una década de romance de idas y vueltas.



Entonces la atención se centró en la relación entre Cyrus y Kaitlynn, una bloguera que poco antes había confirmado el fin de su romance con Brody Jenner (uno de los hijos de Bruce Jenner, ahora conocida como Caitlyn Jenner).



Pese al escándalo en el que se vieron envueltas, la relación entre Cyrus y Carter parecía estar de lo mejor. Continuas salidas, incluso acompañadas por la mamá de Miley, y la presencia de Kaitlynn en los MTV Video Music Awards para apoyar a la cantante no hacían más que evidenciar la cercanía entre ambas.



Miley Cyrus y el cariñoso momento que compartió con Kaitlynn Carter antes de cantar en los MTV VMAs 2019



Carter estuvo al lado de Cyrus, quien cantó el tema Slide Away (aparentemente dedicado a la ruptura con Hemsworth, y la acarició poco antes de que la estrella saltara al escenario.



A principios de septiembre Kaitlynn celebró su cumpleaños y, por supuesto, estuvo acompañada por Miley, con quien se tomó algunas fotografías que más tarde compartió en su cuenta de Instagram.



Se les vio también compartiendo una apasionada noche en un club nocturno de West Hollywood. "Estaban obsesionadas una con la otra. No podían quitarse las manos de encima. Se estaban besando en todas partes, en el baño, en el bar, en medio del piso. Ellas básicamente estaban teniendo sexo. No hay duda de que están juntas".



Incluso hace unas semanas, cuando festejaron el cumpleaños de Kaitlynn, se dijo que ya compartían la misma casa. "Viven juntas y están muy felices. Miley está muy bien, sigue adelante y parece no tener remordimientos. Ama estar con Kaitlynn".



Sin embargo, la situación parece haber cambiado drásticamente entre ellas, pues People citó a una fuente que aseguró:



Apenas hace una semana la cantante y Carter habían sido vistas durante un paseo en Los Ángeles. La misma persona citada por la revista explicó:



Han sido amigas siempre y estuvieron una para la otra cuando ambas se separaron, pero es sólo que ya no están más en una relación romántica



El pasado 10 de agosto fue cuando la misma revista People confirmó la ruptura de Cyrus y Hemsworth a través de un representante de Miley.



Poco después, Liam solicitó de manera oficial el divorcio, citando diferencias irreconciliables.



Desde que se dio a conocer la relación entre Miley y Kaitlynn se dijo que la cantante habría sido infiel a Liam con la bloguera y eso habría influido en su separación.



Sin embargo, a través de unos mensajes publicados en su cuenta de Twitter, Miley aclaró la situación y rechazó haber engañado a su todavía esposo.



"Puedo aceptar que la vida que he elegido significa que debo vivir completamente abierta y transparente con mis admiradores que amo, el 100% del tiempo. Lo que no puedo aceptar es que me digan que estoy mintiendo para encubrir un crimen que no he cometido. No tengo nada que ocultar", escribió en uno de los tuits.



"Puedo admitir muchas cosas, pero me niego a admitir que mi matrimonio terminó porque engañé", aseguró en otro mensaje.