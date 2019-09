Aparece en Italia un parquímetro que cobra en oraciones







22/09/2019 - 18:56:42

RT.- Frente a la parroquia de Madonna del Passo, en el municipio italiano de Avezzano, ha aparecido un parquímetro muy particular, pues los conductores no pueden pagar en efectivo o con una aplicación del móvil, ni con una tarjeta de crédito: la única "moneda" que se acepta son oraciones.



El "precio" del aparcamiento varía desde diez Avemarías por una hora de estacionamiento, hasta una novena entera por cinco horas.



El párroco Vincenzo De Mario explica que la idea se le ocurrió para animar a los feligreses a rezar, pues le preocupa que hoy en día la comunidad sea grande, pero la asistencia a la iglesia es baja.



"Va dirigido a todos. Los que ya participan están invitados a rezar, y para los que no asisten puede ser una oportunidad para reflexionar", señala Don Vincenzo en un periódico local.



¿Y cómo se verifica que la tarifa está pagada? "El Señor y la Madonna lo van a controlar", contesta el padre.