Bolivia, cerca del millón de conexiones de gas domiciliario







22/09/2019 - 17:49:22

La Paz, (ABI).- El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, informó el domingo que "en las próximas semanas" se llegará al millón de conexiones de gas domiciliario en el país, lo que significa que ese servicio beneficiará a 5 millones de bolivianos, tomando en cuenta que cada familia tiene alrededor de cinco integrantes.



"En las próximas semanas se llegará al millón de instalaciones de gas domiciliario en Bolivia, esto quiere decir que 5 millones de habitantes se habrán beneficiado con gas natural domiciliario, calculando un promedio de cinco integrantes por familia, equivalente a 50% de la población", destacó en el programa "El Pueblo es Noticia" difundido por medios estatales.



Sánchez explicó que el crecimiento de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y su capacidad logística, lograron la masificación del gas natural domiciliario, como servicio básico necesario en la vida de los bolivianos, en la que la subvención estatal del gas cumple un rol preponderante.



"Este subsidio es de aproximadamente 1.000 dólares por conexión en el área urbana y 1.500 dólares por conexión en el área urbana", precisó.



Así, detalló que en La Paz se concretaron 380.000 instalaciones, lo que equivale que el 65% de los paceños tienen gas domiciliario.



En Oruro se llegó a las 70.000 instalaciones, en Potosí 60.000, en Chuquisaca 50.000, en Cochabamba 195.000 y en Santa Cruz 200.000 conexiones, lo que rebasa el 50% de la población en cada una de esas regiones.



Asimismo, dijo que a los departamentos de Beni y Pando se llega con gas domiciliario, no a través de gasoductos convencionales, si no del sistema virtual de Gas Natural Licuado (GNL), mediante procedimientos de licuefacción que se hacen en Santa Cruz.



"Es un trabajo que implica más costos pero que lo realizamos para universalizar el gas entre todos los bolivianos", indicó.



Sánchez relievó que el uso del gas domiciliario, la demanda interna y la capacidad de abastecerla, permitieron el crecimiento de la economía boliviana.



"Las redes de gas han cambiado la economía de Bolivia. Me atrevo a afirmar que el gas natural es el corazón económico de Bolivia", subrayó.