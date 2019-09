Borda: Padrón Biométrico y huella digital legitimarán el voto ciudadano en elecciones







22/09/2019 - 17:46:19

La Paz, (ABI).- El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, afirmó el domingo que la implementación del Padrón Biométrico y la huella digital, son mecanismos que va a legitimar el voto del ciudadano en las elecciones generales del próximo 20 de octubre.



El titular de la Cámara de Diputados rechazó las declaraciones de la oposición respecto a un supuesto fraude electoral en las elecciones presidenciales y dijo que esas acusaciones solo son "pataleos" que advierten su eventual derrota porque saben que no tienen el apoyo del pueblo boliviano.



"Esto de decir que hay un fraude electoral son pataleos de ahogados de partidos de derecha que saben que no tienen el apoyo del pueblo boliviano (...), ahora es un poco difícil hacer un fraude electoral, ya que el Órgano Electoral incorporó el padrón biométrico, la huella digital que no se puede obviamente modificar. Si bien existen cédulas de identidad clonadas, copiadas, definitivamente ahora la huella electoral va a legitimar el voto del ciudadano", dijo a radio Panamericana.



Por otra parte, recordó que el presidente Evo Morales convocó a organismos internacionales para que puedan observarla transparencia de los comicios nacionales.



"El presidente Evo Morales fue absolutamente claro al invitar no sólo a organismos sino a cualquier país que quiera venir el 20 de octubre a observar la transparencia de este proceso electoral", respaldó.



Borda afirmó que el Movimiento Al Socialismo (MAS) no necesita y nunca apeló a ese tipo de argucias para ganar un proceso electoral, ya que su sustento, legalidad y legitimidad está fundado en la decisión y voluntad del pueblo boliviano.