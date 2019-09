Politólogo: No soy el curaca blanco pero estos seis vocales del TSE van a ir a la cana





22/09/2019 - 13:37:02

Erbol.- “No soy el curaca blanco ni el constructor del horóscopo, pero puedo asegurar que estos seis miembros del TSE van entrar en cana (a la cárcel)” porque no aseguran que el voto informado se cumpla y porque están auto saboteando el proceso electoral con una serie de hechos, comentó el politólogo Yerko Ilijic al evaluar la gestión de los vocales en la organización de las elecciones generales del 20 de octubre.



Ilijic junto al abogado Iván Lima analizaron las decisiones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el programa Dos Tercios de la red Erbol que ambos conducen, a partir de la censura previa que impuso el Órgano Electoral a varios medios de comunicación, para que no difundan una encuesta realizada por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y la Fundación Jubileo, donde los resultaron eran adversos al presidente candidato Evo Morales.



Estima que los seis vocales no irían, precisamente, a la cárcel por el tema de las encuestas, sino por la enorme cantidad de vulneraciones a las leyes y la Constitución Política del Estado, aunque cree que la difusión de las encuestas es una forma de impulsar el ejercicio al derecho del voto informado, porque está demostrado que una encuesta no modifica las proyecciones de una elección.



Lima subrayó que los vocales aplicaron el artículo 135 de la Ley 025 del Régimen Electoral que es totalmente contrario al artículo 106 de la Constitución que obliga al Estado a “garantizar a los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión sin censura previa”.



Dijo que adicionalmente violaron la Ley de Imprenta y fundamentalmente por el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Citó que hay jurisprudencia en un informe del año 2003, donde la CIDH sobre un caso parecido, resolvió y comunicó al Estado mexicano que la censura previa no va.



El abogado sugirió abrir el debate para plantear la inconstitucionalidad del artículo, porque mientras más se acumulan los casos, los vocales se están entrampando solitos y llegará un momento en que esas autoridades deben decidir la aplicación de sanciones en cumplimiento del mismo artículo o caso contrario serán objeto de procesos por incumplimiento de deberes.



También el politólogo advirtió que el TSE no está manejando adecuadamente el proceso electoral porque las personas que integran el TSE “no son juristas y no tienen principios ni valores democráticos todos los días”, menos criterios técnicos para distribuir la publicidad electoral.



“Le estamos entregando un montón de dinero a gente que por rencor puede hacer languidecer o enriquecer a los medios, ante lo cual los bolivianos no tienen posibilidades de influir”, manifestó Ilijic al puntualizar que el actual TSE está compuesto por vocales inexpertos y opinadores del derecho electoral.