Prohíben usar símbolos patrios e imágenes de niños en propaganda que irá hasta el 16 de octubre







21/09/2019 - 11:52:45

La Paz, (ABI).- El vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, Antonio Condori, informó el viernes que los partidos políticos están prohibidos de utilizar los símbolos patrios e imágenes de niños en la propaganda electoral que estará vigente a partir de hoy hasta el próximo 16 de octubre rumbo a los comicios del 20 de octubre.



"A partir de hoy 20 de septiembre rige la propaganda electoral hasta el 16 de octubre de este año (...). No pueden utilizar símbolos patrios, no pueden manejar y utilizar símbolos institucionales, está prohibida la propaganda electoral pagada por personas particulares o anónimas, está prohibido utilizar imágenes de niños, niñas y adolescentes", dijo a los periodistas.



Condori manifestó que también está prohibido que los partidos utilicen imágenes de particulares que no hayan brindado su autorización, emitan mensajes de discriminación, violencia y de abstención al voto.



Explicó que los partidos deben colocar en su propaganda electoral el nombre de su organización política, que identifique que es un espacio solicitado, el nombre de su candidato o sus candidatos, y en caso de los canales de televisión que tenga lenguaje de señas.



"A partir de hoy está permitido que en los medios de comunicación los partidos políticos puedan difundir su programa, promocionar sus candidatos, pedir el voto de la ciudadanía en medios de comunicación social", agregó.



Mencionó que entre el 17 y 19 de octubre rige el "silencio electoral" con la prohibición de la difusión de propaganda electoral.