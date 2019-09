TSE no limitará difusión de gestión de Gobierno durante la campaña





21/09/2019 - 11:29:20

El Deber.- El Tribunal Supremo Electoral (TSE) advirtió que no regulará ni limitará la difusión de la gestión del Gobierno, en el periodo electoral, en obediencia a una resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), informaron fuentes institucionales citadas por la agencia ABI.



"La Ley del Tribunal Constitucional, resuelve declarar la inconstitucionalidad del art. 24 del Reglamento para Campaña y Propaganda Electoral en Referendo, aprobado por el Tribunal Supremo Electoral", establece el fallo del TCP.



Antes de ser declarado inconstitucional, el artículo 24 del Reglamento para Campaña establecía que "30 días antes de la votación hasta las 20h00 de la jornada electoral, los actos de entrega de obras del Gobierno central o de los gobiernos autónomos podrán ser difundidos por los canales de televisión, radioemisoras, periódicos y medios digitales solo como cobertura informativa. La transmisión en vivo y en directo de actos de entrega de obras del Gobierno nacional o de los gobiernos autónomos no podrá superar los 15 minutos de duración en cada caso".



El vicepresidente del TSE, Antonio Costas, explicó que la reglamentación que se aplicará en los comicios presidenciales, se refiere estrictamente a la campaña y el TSE sólo puede controlar el uso político de los actos gubernamentales.



Costas informó, asimismo, que el TSE no puede pronunciarse por las denuncias de uso indebido de bienes en campaña, como pidió la oposición por el uso del aeropuerto de Chimoré, porque es competencia de la Contraloría o Fiscalía.