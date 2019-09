A 30 días de comicios, crisis del OEP se extiende a las regiones







21/09/2019 - 11:27:57

Página Siete.- A menos de 30 días de comicios, la crisis del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) se extiende a las regiones. El Tribunal Electoral Departamental de La Paz (TED La Paz) es otra unidad donde se registran salidas de funcionarios de diferentes unidades, informaron a Página Siete.



El alejamiento de servidores públicos de varias áreas del TED La Paz se registra a menos de un mes de los comicios generales del 20 de octubre.



Fuentes cercanas al TED La Paz explicaron que “todos los funcionarios están en la mira”, y que quienes “no se comprometan con el trabajo, deberán asumir las consecuencias”. Ante el temor de represalias, prefirieron no dar detalles de los servidores públicos que fueron alejados del ente electoral.



En el Servicio de Registro Cívico (Serecí) Santa Cruz, encargado de la actualización del padrón y de la coordinación de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), se registró esta semana el retiro de tres funcionarios.



El nuevo director regional del Serecí Santa Cruz, Josep Pinaya, confirmó que hubo un despido en coincidencia con su toma de posesión, el 11 de septiembre. En esa entidad se presentaron otros dos despidos.



El Serecí nacional es el responsable de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares o conteo rápido de votos, según el Reglamento para las Elecciones Generales 2019; mientras que los Serecí departamentales, como el de Santa Cruz, están a cargo de la logística, planificación y la coordinación a nivel departamental que se requiera.



En Cochabamba, la dirección del Serecí pasó a ser ocupada por Carlos Herbas, desde el pasado viernes 13 de septiembre, en reemplazo de Miriam Enríquez, quien dirigía esa oficina desde el 18 de julio de este año. Herbas ya había ocupado el cargo.



Desde el TSE informaron que la desvinculación de dos personas fue a causa de una denuncia por presuntos malos tratos al público. “Una vez investigado el caso se procedió a la baja correspondiente de los mismos”, informaron desde el ente electoral.



En el caso de Cochabamba explicaron que las designaciones se realizaron porque “esos cargos estaban acéfalos”.



Legisladores de oposición sospechan que los cambios de personal son parte del fraude que prepara el TSE. El diputado Wilson Santamaría señaló que “sorprenden los cambios a pocos días de los comicios generales, y que se avizora un fraude”.



El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, sostuvo que “nadie es insustituible y que como cualquier funcionario de una institución pública, está en permanente evaluación”.



En criterio de Borda, los servidores públicos del ente electoral fueron retirados “para buscar una mayor eficiencia en el trabajo y eso es una responsabilidad del Órgano Electoral”.



En criterio de la diputada oficialista Concepción Ortiz, se debe dejar al TSE hacer su trabajo. La legisladora considera que cualquier observación sólo pretende dañar la imagen del Órgano Electoral Plurinacional.



“De todo o nada la oposición quiere echar lodo al TSE. Nosotros no somos nadie para inmiscuirnos en el trabajo del Órgano Electoral. Ellos pueden contratar, a fin de cuentas, a las personas que vean conveniente”, sostuvo Ortiz.



Desde que María Eugenia Choque asumió la dirección del TSE se registraron más de 35 salidas de funcionarios. Las primeras salidas fueron de los vocales José Luis Exeni y Katia Uriona. Prevalece el retiro de técnicos del área de informática.



TSE prohíbe la propaganda gubernamental por 30 días



El Tribunal Supremo Electoral (TSE) prohibió la difusión de cualquier propaganda gubernamental en medios de comunicación desde el 20 de septiembre hasta el 20 de octubre de 2019.



No obstante, las empresas estatales sí podrán emitir su publicidad, pero no podrán contener frases, imágenes, símbolos o cualquier otro elemento gráfico, sonoro o audiovisual, en el que se solicite el voto. Además no podrán promover las candidaturas, difundir ofertas programáticas o referirse a los partidos políticos y alianzas participantes en el proceso electoral.



También está permitida la difusión de la propaganda que emita mensajes estrictamente informativos acerca de campañas educativas, de salud, deportes, de servicios públicos o promoción turística.



Son nueve frentes políticos que terciarán en los comicios. Durante este tiempo (30 días) está permitida la difusión de propaganda electoral “en medios de comunicación”.



La etapa dura hasta 72 horas antes de la jornada electoral del 20 de octubre.