Evo: El país va bien, pero necesitamos 5 años más







21/09/2019 - 11:26:37

El País.- El presidente del Estado y candidato por el Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, lanzó este viernes un spot en el marco de su campaña electoral en el que afirma que el país va bien, pero que requieren otros cinco años más para consolidar el modelo de gobierno y dice que es “la hora de dialogar entre todos”.



“El país va bien, pero necesitamos cinco años más para consolidar nuestro modelo económico, nuestra industrialización y nuestra autonomía energética. Cinco años más para mejorar la salud con el Sistema Único de Salud (SUS) y educación de calidad para todos y todas. Hermanos y hermanas: juntos hicimos mucho, cambiamos Bolivia, también hemos cambiado nosotros, aprendimos de nuestros errores. Vamos juntos al futuro seguro”, dice el spot que compartió Morales en sus redes sociales y es difundido en medios de comunicación.



La autoridad usó su cuenta de Twitter y Facebook para buscar conquistar el voto de los ciudadanos. Las redes sociales son sitios de Internet formados por comunidades de individuos con intereses o actividades en común y que permiten el contacto virtual.

Aunque el presidente Evo Morales no cree en las redes sociales por las considera que son alcantarillas, en las que las personas se quejan, incluso cuando se construyen obras.



“Hermano alcalde, cuando hacemos obras, siempre la gente va a protestar, pero yo no creo en las redes sociales, las redes sociales son como la alcantarilla, ya saben por qué digo esto, yo no creo en eso”, señaló el Jefe de Estado en un acto de firma de contrato para la construcción de cuatro mercados en el municipio de La Guardia, en Santa Cruz.



Calendario electoral

De acuerdo al calendario electoral, a partir de este 20 de octubre se abre el periodo para la difusión de propaganda electoral a través de los medios de comunicación, asimismo, está prohibida la propaganda gubernamental en todos los niveles de gobierno.

Asimismo, el candidato del oficialismo afirma que llegó “llegó la hora de dialogar entre todos, en las calles y en las redes, para defender el proyecto con el que hemos cambiado #Bolivia. Juntos nacionalizamos y juntos vamos a industrializar para mantener nuestra economía estable y construir un #FuturoSeguro”.

A 30 días de las Elecciones generales, los partidos políticos tienen este periodo para conquistar el voto de un alto porcentaje de indecisos, los instrumentos que tienen a disposición son los medios de comunicación, las redes sociales y las formas más directas como las caminatas o las visitas puerta a puerta, entre otros.