Médicos desisten de ir a la mesa de diálogo y optan por enviar carta a Montaño







21/09/2019 - 11:25:18

La Razón.- El diálogo no avanza y se suspende sin fecha, luego que los galenos decidieran no retornar a la mesa de negociaciones. La ministra de Salud, Gabriela Montaño, demandó el cumplimiento de la palabra de los representantes del Colegio Médico, quienes se comprometieron a retornar a la mesa de negociación tras pedir un cuarto intermedio.



Momentos antes y en una conferencia de prensa, el presidente del ente colegiado nacional, Erwin Viruez, explicó que hubo “un diálogo nada productivo” y que enviaron una carta a Montaño en la que ratifican sus demandas, entre ellas la inclusión de los profesionales de salud del sector público a la Ley General del Trabajo.



Mientras tanto persiste un paro de actividades que supera los 30 días en el sector público de la salud y en la Caja Nacional de Salud (CNS). Los movilizados suspendieron la huelga indefinida que cumplían y de inmediato declararon un paro de 20 días para sortear el fallo judicial que prohíbe paralizar indefinidamente los servicios de salud.



Cochabamba fue el escenario de la reunión, que en la mañana se limitó al pedido médico a Montaño de una respuesta escrita a sus demandas y la declaratoria de un cuarto intermedio. El compromiso era retomar las conversaciones a las 14.30, pero dejaron esperando a las autoridades de Gobierno.



Ambos, por separado, hicieron conocer sus posiciones en conferencias de prensa. “Pedimos que el Colegio Médico cumpla su palabra de retornar al escenario de diálogo. Nos pidieron las propuestas por escrito y hemos cumplido, pero nos quedamos esperando a retomar el escenario de diálogo. Nosotros no vamos a romperlo”, afirmó Montaño.



Por el momento no hay una fecha de retoma de las conversaciones. Lo único que quedó claro es que los médicos ratificaron sus demandas: inclusión de los profesionales de salud del sector público a la Ley General del Trabajo, institucionalización, anulación de la ley de construcción e hospitales de la Caja Nacional de Salud (CNS) y destitución de su gerente, Juan Carlos Meneses.



También mantienen invariable su exigencia de declarar al sector estratégico. “A la espera de su respuesta en forma escrita, estamos respondiendo a la ministra Montaño con un documento escrito, ratificando nuestro pliego petitorio para que ponga todos sus esfuerzos y voluntad política para atenderlos”, sostuvo Viruez.



En medio de las negociaciones, el Gobierno propuso derivar a una comisión liderada por el Ministerio de Economía el estudio de la factibilidad de la incorporación de los médicos a la Ley General del Trabajo y trabajar en la reglamentación de la ley de construcción de hospitales para el mayor ente asegurador de Bolivia.



“Nosotros estamos en convocatoria permanente al diálogo y no vamos a abandonar el escenario del diálogo”, insistió Montaño.



Solo los servicios de emergencia están habilitados en el sector público y en la CNS.