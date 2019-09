Declaran al Parque Madidi como zona de desastre







21/09/2019 - 11:24:14

Correo del Sur.- Con la experiencia de la Chiquitanía, el gobernador de La Paz, Félix Patzi, declaró ayer como zona de desastre el Parque Nacional Madidi por los incendios forestales que hasta el momento arrasaron más de 300 hectáreas de pajonales y amenazaban con avanzar hacia el bosque del área protegida.



La declaración se dio en medio de la crítica situación que no solo afecta al oriente boliviano sino también a Tarija y durante una jornada mundial que movilizó a jóvenes en defensa del medioambiente.



"En un gabinete extraordinario hemos decidido declarar, bajo el Decreto Departamental 121, como zona de desastre el Parque Madidi, precisamente para precautelar, prevenir y evitar un mayor avance del incendio, que inició el 10 de septiembre", señaló Patzi.



El Gobernador agregó que la capacidad de atención de la administración departamental ya no es suficiente porque incluso, cuando se intentó alquilar aeronaves para atacar el fuego por aire, no lo lograron, porque todas las empresas informaron que sus avionetas y helicópteros están movilizados en la Chiquitanía.



La autoridad espera que la declaratoria de desastre permita agilizar la colaboración del Gobierno y si es posible de otros países.



En las últimas horas, autoridades del Ministerio de Defensa, Viceministerio de Defensa de Civil y de la Dirección de Riesgos de la Gobernación constataron que el incendio sigue avanzando.



Sin embargo, Patzi confirmó que aún no logró ingresar a la zona boscosa del Parque, aunque solo falta que las llamas atraviesen una quebrada para afectar la reserva.



Al momento persisten dos focos de calor de menor intensidad en la comunidad Pata, pero el problema más serio está en la comunidad Virgen del Rosario, donde precisamente solo una quebrada separa el fuego y el bosque, apuntó el Gobernador.



EN LA CHIQUITANÍA



El contingente de bomberos y voluntarios que combatían los incendios en Santa Cruz bajó drásticamente de 2.400 a 1.200, informó el director del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (OED), Enrique Bruno.



Mientras disminuye el personal, los focos de calor aumentan, según el reporte del Comando de Incidentes del Ministerio de Defensa. El 1 de septiembre había 311 puntos de calor, y el jueves llegaron a 1.555.



Al respecto, Bruno dijo que la disminución se da porque muchos de los bomberos y voluntarios deben volver a sus ciudades de origen para continuar con sus labores cotidianas. Acotó que esta reducción afecta las labores de control del fuego, puesto que hay menos personal capacitado para los operativos.



"Todas las manos que tuvimos en un momento se han ido reduciendo, porque los voluntarios necesitan trabajar, necesitan volver a su rutina. Se necesitan unidades especializadas porque los incendios son de magnitud y no se tiene la cantidad de personas capacitadas y con experiencia para tantos lugares (donde hay puntos de incendio)", señaló.