Romero: Empresarios cruceños apoyan a Evo pero no lo dicen abiertamente





21/09/2019 - 11:21:10

Erbol.- El ministro de Gobierno Carlos Romero aseguró que los empresarios privados cruceños trabajan todos los días con el gobierno y por eso cree que no participarán ni apoyarán el cabildo convocado por el comité cívico pro Santa Cruz para el próximo 4 de octubre en la capital oriental.



“Sería como meterse un autogol, qué sentido tiene prestarse al fuego de un grupo de amigos y qué coherencia podría tener el empresario cruceño que mayoritariamente está respaldando la candidatura del presidente Evo Morales, que lo digan abiertamente o no es otra cosa, pero lo están haciendo”, declaró la noche del viernes al canal estatal.



La autoridad sostuvo que los empresarios saben que con este gobierno, sus emprendimientos han sido dinámicos, exitosos y que Evo Morales es el único que les garantiza continuar creciendo, además que el empresario cruceño “es estratégico, no es miope, entonces sabe a dónde apuntar y sabe por dónde caminar”.



Señaló que el movimiento cívico nació con fisuras entre plataformas y comités debido a que el líder cívico Luis Fernando Camacho apoya la candidatura de Carlos Mesa y otros como el caso de Potosí y Tarija, decidieron luchar por sus reivindicaciones sociales hablando directamente con el gobierno nacional.



Aseguró que Camacho está aislado y en su desesperación acude a los actos de violencia a través de la Unión Juvenil Cruceñista, aunque luego abandona a los jóvenes para que enfrenten solos sus procesos judiciales por haber causado destrozos a la casa de campaña del MAS.



“No es un buen momento para el comité cívico”, declaró de manera contundente al observar contradicciones de Camacho porque en algún momento piensa boicotear las elecciones pero luego se da la mano con Carlos Mesa.



Dijo que como gobierno hablaron con los empresarios para que no asistan al cabildo tomando en cuenta que todos los días trabajan con el gobierno planificando nuevos emprendimientos.



El pasado 13 de octubre la Asamblea de la Cruceñidad aprobó la convocatoria al cabildo para analizar acciones con relación a la defensa del 21F y los incendios de la Chiquitanía; antes aprobó pedir la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral pero los cívicos no tuvieron resultado alguno.