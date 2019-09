Arranca Expocruz opacada por clima electoral e incendios







21/09/2019 - 10:58:19

Los Tiempos.- Aunque es notable el esfuerzo de las empresas por mostrar una buena imagen en Expocruz 2019 y concretar negocios, también fue evidente anoche la poca asistencia de visitantes en la primera jornada de la muestra ferial más importante del país, cuyo acto de inauguración fue suspendido como medida de solidaridad con la Chiquitanía, región devastada por los incendios forestales.



Como pocas veces, la Expocruz se inició en medio de cuestionamientos a empresarios ganaderos (con importante participación en la feria), a quienes parte de la población responsabiliza de provocar los incendios en la Chiquitanía, que, a la fecha, calcinaron más de 3 millones de hectáreas.



“Hoy nos toca devolver el favor a los empresarios y ganaderos. Por nuestra Chiquitanía. ¡No a Expocruz!”, dice una publicación en Facebook que, hasta ayer, fue compartida por 2.426 personas.



El vicepresidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacrz), Alejandro Díaz, aclaró ayer que este sector no tiene ninguna responsabilidad con la tragedia en la Chiquitanía.



Las críticas y el rechazo a la feria también surgen por la cercanía entre el empresariado privado y el Gobierno nacional, sobre todo en un escenario cálido por la proximidad de las elecciones generales.



Sin embargo, Expocruz no deja de ser un escenario de negocios. La organización espera mover más de un millón de dólares en el evento.







AUTOS Y RESES ATRAEN AL PÚBLICO



La camioneta Hilux Gazoo Racing 2020, de la marca Toyota, es uno de los atractivos de la feria. Como este vehículo, existen decenas de unidades de 140 marcas expuestas por 43 empresas importadoras. Y es que el sector automotriz no solamente es el principal atractivo de los visitantes, sino también el que más movimiento económico genera.



Sin embargo, el sector pecuario también acaparó anoche la atención de los visitantes. Mucha gente se tomó fotografías junto a Brandon FIV del Monte, el toro más pesado de la feria, con 1.245 kilos.