En 2011, Bakovic denunció que Evo le prometió a OAS un paquete de obras

21/09/2019 - 10:41:52

Página Siete.- En 2011, el ahora extinto expresidente del Servicio Nacional de Caminos (SNC), José María Bakovic, denunció que el gobierno de Evo Morales comprometió un “paquete de obras” por un valor de 1.000 millones de dólares a la constructora brasileña OAS, en retribución a su apoyo a la campaña presidencial de las elecciones de 2005.



A base de reportes de prensa, Bakovic denunció en numerosas oportunidades que el gobierno de Morales comprometió tres obras que superaban los 1.000 millones de dólares a la constructora, en pago por su apoyo en la campaña electoral que terminó en el primer mandato de Evo, como figura en una investigación publicada por Siglo XXI.



En dicho trabajo, el extitular del SNC detalló que el “paquete” estaba conformado por los contratos para las carreteras Potosí-Uyuni, Potosí-Tarija y Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, las cuales alcanzaban los 1.080 millones de dólares.



Un documento elaborado por José María Bakovic, en agosto de 2011, y publicado en Twitter por el periodista Marco Zelaya, precisa que la carretera Potosí-Uyuni, por entonces presentaba retrasos, y su precio original de 84 millones de dólares subrió a 120 millones.



La carretera Villa Tunari-San Ignacio, a 2011, no contaba con licencia ambiental y su precio original, de 415 millones de dólares, aumentó a 600 millones.



Mientras que la ruta Potosí-Tarija, que al principio fue adjudicada a la Queiroz Galvao y luego entregada a OAS, se encontraba sin mayores avances y su precio había escalado de 180 millones de dólares a 360 millones, que dan un total de 1.080 millones de dólares.



Estas denuncias cobran fuerza luego de que a principios de esta semana se hicieran públicos extractos de las declaraciones premiadas del extitular global de OAS, Leo Pinheiro, en las cuales señala que el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, presionó a la empresa para que retome una obra deficitaria en Bolivia, a cambio de “compensaciones” de parte del Gobierno.



Bakovic falleció el 12 de octubre de 2013, por un paro cardiaco, cuando asistía convocado por el Ministerio Público a una audiencia por uno de los casi 70 procesos judiciales “que buscaban inculparlo de hechos que no llegaron a ser demostrados”, indicó a Página Siete su abogada, Audalia Zurita, el año pasado.



Luego de que en Bolivia se conocieron esta semana las declaraciones de Pinheiro, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) desmintió que el Gobierno haya favorecido a OAS, al señalar que debido al incumplimiento de contrato, ejecutó en 2012 una boleta de garantía a la constructora, por un monto de 29 millones de dólares.



De acuerdo con la abogada de Bakovic, el exdirector del SNC también indicó que al país llegaban “emisarios de empresas brasileñas” para asegurar la adjudicación de los contratos.



“En las declaraciones del señor José María Bakovic no menciona nombres de personas (que hayan recibido el pago de alguna comisión), pero sí mencionaba a agentes de corrupción, más precisamente emisarios, intermediarios y tramitadores de empresas brasileñas, con esas palabras”, manifestó Zurita.



Esta teoría cobra fuerza, luego de la revelación de fotografías en las cuales aparecen junto a Morales funcionarios de la constructora brasileña, en actos de campaña del Movimiento Al Socialismo (MAS) en 2005, publicadas por la ANF.



En tres fotografías del cierre de campaña del MAS en Chimoré, en 2005, se ve a Augusto César Ferreira e Uzeda y a otro directivo de la compañía, junto a los entonces candidatos Morales y Álvaro García Linera. En ese entonces, ambos se presentaron en ese acto como “ejecutivos de OAS”.



Unos años más tarde, Uzeda se vio involucrado en el caso Lava Jato, en Brasil, por el pago de coimas a altos funcionarios, para la adjudicación de obras.



Mesa: Muestra la corrupción del MAS



El candidato presidencial de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, afirmó ayer que el caso OAS muestra una vez más los vínculos del Gobierno en hechos de corrupción graves, en este caso, por la construcción de carreteras.



“Expresarles nuestra preocupación por la noticia que ha salido, que ya tiene repercusión internacional vinculada a la declaración que ha hecho el expresidente de la empresa OAS, con relación a un vínculo entre el Gobierno de Brasil y el gobierno del MAS, para la construcción de una carretera, y la posibilidad de una compensación con la construcción de otra para OAS”, señaló Mesa, en Santa Cruz.



El candidato remarcó que esta situación refleja “lo grave que significa la vinculación del Gobierno con tráfico de influencias o corrupción con la construcción de carreteras”, mientras la comisión del Legislativo encargada del tema “ha estado preocupándose siempre de terceros”.







MAS defiende a la comisión del caso



El diputado oficialista David Ramos defendió ayer la labor de la Comisión Mixta de Investigación del caso Lava Jato-Odebrecht, y señaló que con la presentación del informe, el caso está cerrado en el país.



“Ya se ha investigado todo lo que tiene que ver con el caso y el informe fue remitido a la Fiscalía. Ahora que surgen otros aspectos, sabemos que eso tiene un trasfondo político. Nosotros nos ratificamos en el informe de investigación que se ha establecido, con todo el rigor, recogiendo incluso lo establecido por la Policía Federal del Brasil”, indicó Ramos.



Respecto a la posibilidad de enviar una comisión especial de fiscales a Brasil, para recoger e investigar nuevas pruebas sobre el capítulo del caso Lava Jato en Bolivia, Ramos dijo que esa decisión debe ser tomada por el Ministerio Público.



“(Enviar fiscales a Brasil) está en manos de la Fiscalía, ellos tendrían la última palabra, porque la Asamblea ha cumplido a rigor la investigación”, indicó.



La Comisión Mixta decidió no investigar los posibles nexos del Gobierno con OAS, para concentrarse tan sólo en los contratos suscritos con Odebrecht y Camargo Correa.



Hace unos días, el senador opositor (UD) Yerko Núñez apuntó que la oposición remitirá a la Fiscalía los hallazgos de la comisión paralela del caso Lava Jato, conformada ante la negativa de la comisión oficial de indagar los contratos con las cinco brasileñas que operaron en el país.



Asimismo, Núñez no descartó el viaje de parlamentarios a Brasil para recabar mayor información.