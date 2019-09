El OEP se contradice por contrataciones que harán el conteo rápido de votos







21/09/2019 - 10:36:09

El Deber.- El sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) genera contradicciones entre vocales de la Sala Plena nacional y autoridades del Servicio de Registro Cívico (Sereci) de Santa Cruz; mientras que Alemania, uno de los países europeos que financian esta iniciativa que permite conocer al ganador el mismo día de la votación y reducir la posibilidad de fraude, ve que hay “mucha desconfianza en el electorado” y teme por lo que pase el día después de las elecciones.



A través de un software en teléfonos celulares, el personal contratado por el OEP envía imágenes de las actas el día de la votación. La información se sube a un sistema que está centralizado. Un equipo realiza la validación del acta, sin observar los resultados de origen. Con las dos variables, hay una tercera en la que se comparan los resultados y si coinciden se publican o pasan a revisión.



El TREP tiene dos beneficios: dar un resultado con una tendencia irreversible apenas horas después de terminada la votación y, al tener fotos de las actas, impedir un eventual fraude o cambio de resultados en el trayecto del ánfora del centro de votación al tribunal departamental.



El Sereci se encarga de manejar al personal que enviará y recibirá la información. Solo en Santa Cruz está programada la contratación de 1.490 operarios para esa labor. ¿Cuál será la modalidad de contratación de estos operarios?, consultó EL DEBER a las autoridades del Órgano Electoral, y ahí precisamente se generaron las contradicciones.



“Lo desconozco, está encargado de esto el TSE. Ellos van a dar la información más adelante”, dijo el nuevo director del Sereci regional, Josep Pinaya, que acotó que “se va a contratar también a 26 técnicos coordinadores que se encargarán de capacitar a esta gente”.



La presidenta del TSE, María Eugenia Choque, dio una versión exactamente opuesta, y aseveró que son los tribunales departamentales los que se encargan de realizar estas contrataciones.



“En el tema del TREP, ya se ingresó a la fase de contratación, tanto para la transmisión rápida, como para el cómputo general de votos. La contratación de personal para eso corre a cuenta de los tribunales departamentales”, dijo y aseguró que todo se enmarca en el reglamento de las elecciones.



La Sala Plena, el martes de esta semana, había asegurado que “es el Sereci el que contrata al personal”. Esto va en concordancia con el artículo 53 del reglamento para las elecciones generales, que dice que el Sereci es el responsable de la transmisión. “Los Sereci departamentales realizarán la logística, planificación y la coordinación que se requiera. La nacional del Sereci será responsable del Centro de Procesamiento de Datos”, dice la norma.



Ayer, Choque aseguró que puede garantizar “el pleno cumplimiento” de los propósitos de este sistema, que no forma parte del cómputo oficial.



Hasta un mes antes de las elecciones, el Sereci no había aceptado esta responsabilidad. Incluso el mismo director Pinaya declaró el miércoles que con el empadronamiento se habían concluido las labores específicas de su oficina con el tema electoral y que volvería al registro de nacimientos, matrimonios y defunciones, el área más específica de su trabajo.



Cuando ayer se le recordó el conteo rápido en una entrevista con EL DEBER Radio, minimizó la importancia del TREP. “El tema es de enviar datos preliminares, no son datos definitivos ni nada, son datos preliminares.Entonces, posteriormente ya los datos se van a ir conociendo”, dijo.



La susceptibilidad y las críticas contra el Órgano Electoral se han disparado, luego de confirmarse la cantidad de acefalías que existen en el Sereci, una instancia clave para la realización de este conteo rápido de votos.



El director del Sereci Santa Cruz admitió que al asumir su cargo se encontró con una institución que tiene 14 acefalías. “Ya existían antes de mi nombramiento, con seguridad algunas continuarán durante mi gestión, pero el hecho es que, mientras cumpla con mi labor, tengo que tratar de ver todas esas inconveniencias y solucionarlas, solicitar que se cubran esas acefalías, son seis cargos de administrativos II, hay cuatro jefaturas”.



De hecho, él mismo llegó al cargo faltando poco más de un mes para las elecciones generales. Un cambio similar se produjo en el Sereci Cochabamba. Es decir, en dos regiones clave y que forman parte del eje central del país.



El TSE ofreció una explicación sobre este tema, y estuvo a cargo de la vocal Lidia Iriarte. “En el Sereci Santa Cruz teníamos una directora interina, que es de La Paz, y actualmente hemos podido mandar al nuevo director. Igualmente en Cochabamba, el doctor Ledezma renunció el mes de julio y apenas pudo entregarnos el padrón y a la fecha se ha nombrado una nueva autoridad para poder realizar un trabajo eficiente y claro. Hemos nombrados a esos dos directores para el tema del TREP también, para que puedan facilitar y hacer un trabajo coordinado con nosotros, el TSE”, dijo.



Roxana Ybarnegaray, exdirectora del Sereci, explicó que el conteo rápido ya se lo ha realizado en esta institución. Señaló que en el periodo corto que estuvo al frente de la regional de Santa Cruz, hubo dos consultas sobre cartas orgánicas y se hizo con el equipo de informática y la contratación de un equipo adicional, que pudieron transmitir la información directamente al sistema, por eso es que rápidamente se tenían los resultados de los referendos.



Confirmó que el TSE es el que se encarga de la contratación del personal para este trabajo. En su gestión, se acudió a una base de datos de personas que ya habían tenido alguna experiencia de trabajo en el Órgano Electoral.

Respecto a las acefalías, dijo que en su gestión también había vacancias, porque fueron saliendo personas y no fueron sustituidas.



“Desconfianza”



El embajador de Alemania en Bolivia, Stefan Duppel, dijo ayer en La Paz que su país es el principal financiador del TREP, junto a otros países de Europa, con un aporte de al menos 100.000 euros para su implementación.



Cuando este medio le consultó por qué su país decidió apoyar la transparencia en el voto, manifestó: “A mí me preocupa el día después de las elecciones, ¿qué va a pasar? ¿Están todos de acuerdo con que los resultados son limpios? Yo creo que hay mucha desconfianza en general por las elecciones y nosotros queremos asegurar que las mismas serán lo más limpias que sea posible, para que todos, después de emitir su voto, confíen en que el resultado es el verdadero”.



De hecho, el embajador manifestó que su aporte debe estar destinado a la logística, a la técnica, a la gente necesaria para aplicar el TREP de forma óptima.



En junio de este año, el embajador de la Unión Europea en Bolivia, León de la Torre, envió una carta a María Eugenia Choque, en la que transmitía la preocupación de la delegación por las demoras “que afectan ya seriamente la consecución de los objetivos que el propio TSE se ha marcado”.



Consultado al respecto, el embajador de Alemania comentó que “siempre hay complicaciones en nuestros proyectos, de distintos modos técnicos y pueden ser interferencias también de instituciones. Pero a mí me parece que estamos por buen camino para tener elecciones y que todos podamos decir que nos dan confianza”.



Se le pidió también una lectura sobre la democracia en el país, sobre la reelección indefinida, y su respuesta fue concreta: “Eso voy a contestar después de las elecciones. Si me preguntan ese día, le contestaré”.



El canciller Diego Pary y el MAS prefirieron no comentar estas declaraciones. El dirigente de Bolivia Dice No (BDN), Gonzalo Barrientos, dijo que si un financiador hace un comentario de este tipo, “quiere decir que algo anda muy mal. El TSE perdió la confianza del país cuando no hizo respetar el voto del 21-F, ahora comienza a manifestarse de la misma manera la comunidad internacional”.



El candidato a diputado por Comunidad Ciudadana Gustavo Aliaga advirtió de que el embajador alemán “dijo lo que piensa sobre la democracia boliviana y manifestó su preocupación. Pero, sobre todo, resaltó y remarcó la preocupación de varios bolivianos y de los partidos que están en esta justa democrática y desconfían claramente del árbitro de las elecciones. Añadió que no se puede engañar a una sociedad como la boliviana u ocultar algo que perjudique el proceso que se viene.